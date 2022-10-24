Челнинцы высадили более 13 тысяч деревьев

В Набережных Челнах продолжаются мероприятия в рамках осеннего месячника по благоустройству территории. В общей сложности в Автограде высадили 13 461 дерево и кустарник (Комсомольский район — 5088 деревьев, Центральный район — 3839 саженцев, Автозаводский район — 4534). Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Сотрудники исполкома высадили 135 остролистных кленов по проспекту Дружбы Народов от улицы Раскольникова до проспекта Чулман.

Сотрудники «Горзеленхоза» посадили на Сармановском тракте 95 кустов сирени со стороны жилого дома 27а.

С сначала осеннего месячника на территориях Автозаводского, Центрального и Автозаводского районов организовали и провели три средника и четыре субботника.

За это время был произведена очистка от мусора и листвы придомовых территорий, санитарная обрезка деревьев и кустарников, вывоз мусора и растительных отходов, перекопка цветников, ликвидация несанкционированных свалок, посадка деревьев.

В Набережных Челнах очищено 7,6 тыс. гектаров территории, вывезено более 5 тыс. куб. метров мусора, очищено от наносного грунта 2,2 тыс. километров дорог, ликвидировано 11 свалок. В мероприятиях по уборке и посадке деревьев приняло участие более 65 тыс. человек и свыше 5 тыс. организаций.