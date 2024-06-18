Челнинцы устроили праздничный обед для строителей «Нашего двора»

Сегодня жители 39 комплекса совместно с администрацией Центрального района Набережных Челнов поблагодарили работников ОАО «Камавтодор» за отличную работу в рамках программы «Наш двор». Во дворе дома 39/06 организовали настоящий праздник.

Поприветствовали строителей руководитель исполнительного комитета Фарид Салахов и глава Центрального района Эдуард Фаттахов. Они вручили специалистам благодарственные письма.

«Новые красивые дворы получат более 1,5 тыс. жителей. За четыре года действия программы „Наш двор“ 156 дворов Центрального района, нуждавшихся в ремонте, приведены в порядок», — отметил глава района.

Для бригады рабочих был приготовлен традиционный плов и сладкие угощения. Своими номерами праздник украсили ребятишки детского сада № 83 «Фея».

В 39-м микрорайоне программа Раиса РТ «Наш двор» реализуется в 8 дворах, которые охватывают 16 домов.

За время благоустройства территории во дворе будут обновлены дороги, заменены опоры освещения, светильники, установлены скамейки и урны, детские игровые и спортивные элементы.

В 2024 году на территории Центрального района программа Раиса РТ «Наш двор» реализуется в 13-м, 16-м, 39-м и 59-м микрорайонах — всего будут благоустроены 32 дворовые территории. В целом же по городу обновят 71 территорию.

Как ранее сообщал «Татар-Информ», строительные работы в Челнах по проекту «Наш двор» стартовали 8 апреля. Всего в рамках программы за время ее реализации отремонтировано более 420 дворов. В общей сложности здесь предполагается обновить свыше 680 дворовых территорий.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике было благоустроено около 7 тыс. дворов.