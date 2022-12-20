«Челнинцы сплотились, как никогда»: волонтеры и ветераны-десантники помогают бойцам в СВО

Пять пунктов сбора гуманитарной помощи мобилизованным открыли волонтеры центра «Содружество» вместе с ветеранами-десантниками в Набережны Челнах. Организация появилась недавно, но за несколько месяцев отправила в зону СВО десятки тонн груза. Помогают и семьям мобилизованных. Директор «Содружества» рассказал «Татар-информу», с чего все начиналось.

С начала объявления частичной мобилизации, волонтеры «Содружества», как и многие другие сообщества, не остались в стороне Фото: vk.com/csgosodrujestvo

«Челнинцы помогают, кто чем может»

«И словом – и делом!» – главный девиз челнинской волонтерской организации «Содружество». Она появилась в Автограде летом, а спустя несколько месяцев, благодаря Союзу ветеранов десантных войск, волонтерское движение стало одним из крупнейших в городе. Недавно филиал центра «Содружества» появился в Альметьевске.

«Изначально наше волонтерское направление появилось для того, чтобы заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Когда началась военная спецоперация, многие не понимали, зачем она нужна. Мероприятия, как правило, мы проводили среди студентов. И знаете, вопросы задавали даже преподаватели», – рассказал директор волонтерской организации «Содружество» Александр Соколов.

С начала объявления частичной мобилизации, волонтеры «Содружества», как и многие другие сообщества, не остались в стороне. Поняли для себя, что теперь их главная задача – это помощь мобилизованным и их семьям. Ребята развернули несколько пунктов приема гуманитарной помощи и сбора необходимой экипировки и одежды для новобранцев. Александр Соколов отмечает, что жители Челнов сплотились, как никогда – помогают своим ушедшим ребятам на фронт, кто чем может.

Теплая верхняя одежда, обувь, перчатки, термоболье, предметы личной гигиены, продукты, медикаменты – все это собирают жители Челнов по запросу самих бойцов Фото: vk.com/csgosodrujestvo

«Привозят огромные сумки с вещами и дроны»

На сегодняшний день «Содружество» развернуло пять пунктов сбора гуманитарной помощи участникам спецоперации. Вся работа организации проводится совместно с Союзом ветеранов воздушно-десантных войск Набережных Челнов. Именно они обратились к волонтерам с просьбой организовать сбор помощи мобилизованным, рассказывает Андрей Соколов.

Сразу после этого в Челнах была развернута большая рекламная кампания – на городских билбордах, остановках и щитах стали появляться плакаты с номерами телефонов и адресами пункта сборов. А через несколько дней активисты собрали все самое необходимое для бойцов и отправили первый груз в зону СВО. Несколько тонн гуманитарной помощи волонтеры вместе с десантниками доставили в военные госпитали и Лисичанск.

«Народ идет. Причем все: от молодежи до более старшего поколения. Первый наш пункт был открыт в автосалоне. Тогда люди, которые приезжали в салон за машинами, разворачивались и буквально через час приезжали с огромными пакетами. Есть среди жителей те, кто приносит все необходимое бойцам постоянно. Например, одна пожилая пара приходит к нам регулярно и приносит вещи», – рассказал директор «Содружества».

Теплая верхняя одежда, обувь, перчатки, термоболье, предметы личной гигиены, продукты, медикаменты – все это собирают жители Челнов по запросу самих бойцов. Некоторые вещи, например берцы и мелкое снаряжение, волонтеры заказывают сами на маркетплейсах, рассказывает Соколов. Это потому, что многих вещей в магазинах уже попросту нет, их приходится заказывать через интернет.

«Мы отправляем туда полностью груженые ‘’ГАЗели’’. Люди нам помогают, кто сколько может. Есть те, кто оказывает более крупную помощь. Недавно к нам приехал местный бизнесмен и передал бойцам дрон стоимостью в 260 тысяч рублей. И это не первая его помощь. Он помогает нашим бойцам с самого начала спецоперации. Привозит продукты, лекарства, вещи», – отметил собеседник агентства.

Александр Соколов: «Все, что мы собираем, никогда не задерживается. Сразу уходит на закупку необходимых вещей для бойцов» Фото: vk.com/csgosodrujestvo

Собрали полмиллиона для мобилизованных и их семей

Без внимания волонтеров не остаются и семьи мобилизованных. Через «Содружество» семьи могут получить скидки в продуктовых магазинах, а для детей волонтеры организовывают различные мероприятия.

«Работа с детьми у нас ведется через мэрию и молодежный центр "Орион". Не так давно мы водили детей в кинотеатр. Такой вид деятельности важен для нас. Ведь таким образом, мы дарим ребятам положительные эмоции и отвлекаем от негативных», – поделился с корреспондентом агентства Александр Соколов.

Директор «Содружества» отметил, что жители Челнов ежедневно пополняют счет организации. Он был открыт в октябре и к этому моменту на нем уже 500 тысяч рублей.

«Все, что мы собираем, никогда не задерживается. Сразу уходит на закупку необходимых вещей для бойцов. Помощь наша предназначена не только для тех, кто уже там. Но и тем, кто еще едет в пункты сбора. Мы собираем им стартовые наборы, где есть все необходимое на первое время. Дальше их комплектует мэрия, а город оказывает им хорошую поддержу», – рассказал Соколов.

Волонтеры вместе с опытными бойцами решили открыть полигоны, где подростки будут проходить военно-тактическую подготовку Фото: vk.com/csgosodrujestvo

«Хотим заняться военно-тактической подготовкой подростков»

Возвращаясь к теме патриотического воспитания молодежи, Александр Соколов рассказал о планах, которые «Содружество» планирует реализовать в 2023 году. Волонтеры вместе с опытными бойцами решили открыть полигоны, где подростки будут проходить военно-тактическую подготовку.

«Это глобальный проект. Мы подыскали для него помещения, осталось довести до ума и все рассчитать. Там будут проходить военно-тактические игры. Мы планируем это реализовать, чтобы в дальнейшем вступить в федерацию военно-тактических игр. А там ребята будут участвовать в соревнованиях, в том числе по всей России», – рассказал о планах директор «Содружества».

Вся подготовка будет проходить под контролем опытных ветеранов, которые прошли службу в Афганистане. Занятия будут включать в себя физические упражнения, построения и многое другое.

Один из друзей Александра Соколова буквально недавно вернулся из зоны СВО. Он отвозил туда гуманитарный груз Фото: vk.com/csgosodrujestvo

«Люди рады тому, что они теперь с Россией»

О том, что творится на Донбассе, Александр Соколов знает от своих близких друзей. Один из них буквально недавно вернулся из зоны СВО. Он отвозил туда гуманитарный груз. Признается, что поначалу было страшно.

«Мой приятель хотел лично побывать там и пообщаться с людьми. Он сам собрал гуманитарную помощь и на личном автомобиле вместе с другими офицерами из Москвы поехал на Донбасс. Он проезжал Горловку и многие другие места, где проходили боевые действия», – рассказал Александр.

Более подробно рассказывать о том, что видел его приятель, наш собеседник не стал. Добавил лишь, что после увиденного, у него сильно поменялось отношение к происходящему, он вернулся домой под сильными впечатлениями.

«Местные жители очень рады тому, что мы пришли туда. Рады тому, что мы присоединили их к России. И знаете, местные даже помогают нашим бойцам. Тем или иным образом участвуют в боевых действиях. Помогают нам...» – резюмировал Соколов.