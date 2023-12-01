Челнинцы собрались приготовить на балконе шашлык, но поссорились, и один другого зарезал

Жителя Челнов подозревают в расправе над приятелем, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Вечером 28 ноября в доме на Цветочном бульваре трое мужчин выпивали и решили пожарить шашлык прямо на общем балконе многоквартирного дома. Оставшись наедине, двое челнинцев повздорили и тот, у которого при себе имелся нож, несколько раз ударил им приятеля.

В итоге 52-летний местный житель скончался, его тело нашли очевидцы в подъезде дома. 49-летний подозреваемый был задержан. Следствие собирается обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу.