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Челнинцы собрались приготовить на балконе шашлык, но поссорились, и один другого зарезал
Жителя Челнов подозревают в расправе над приятелем, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Вечером 28 ноября в доме на Цветочном бульваре трое мужчин выпивали и решили пожарить шашлык прямо на общем балконе многоквартирного дома. Оставшись наедине, двое челнинцев повздорили и тот, у которого при себе имелся нож, несколько раз ударил им приятеля.
В итоге 52-летний местный житель скончался, его тело нашли очевидцы в подъезде дома. 49-летний подозреваемый был задержан. Следствие собирается обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу.
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