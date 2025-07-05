news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 5 июля 2025 11:55

Челнинцы представляют Татарстан на Сабантуе в Москве

Читайте нас в
Телеграм
Челнинцы представляют Татарстан на Сабантуе в Москве

Около 300 человек из Набережных Челнов отправились в столицу, чтобы представить Татарстан на самом массовом Сабантуе в мире. Праздник проходит на территории музея-заповедника «Коломенское» и собирает гостей со всех уголков страны. Ожидается, что гостями Сабантуя станут более 200 тыс. человек.

На площадке развернуты татарская и башкирская деревни с аутентичными домами, утварью и предметами быта. Гостей угощают кумызом и баурсаками, знакомят с обрядами и народными сказками. Город Набережные Челны традиционно представляет Татарстан на этом празднике.

Для юных гостей работает «Детский Сабантуй»: мастер-классы, карусели и встречи с героями сказок. На гастрономических улицах можно попробовать чак-чак, эчпочмак, кыстыбый и другие национальные блюда. Рядом – шатры «Улицы добрых соседей», где народы России рассказывают о своей культуре и традициях.

Фото: Полпредство Татарстана.

Видео: мэрия Набережных Челнов.

читайте также
Сабантуй в Татарстане, Якутии и Таиланде: где и как проходит главный праздник татар
Сабантуй в Татарстане, Якутии и Таиланде: где и как проходит главный праздник татар
Сабантуй, Каравон, Уяв и другие: где и когда отмечаем праздники народов Татарстана
Сабантуй, Каравон, Уяв и другие: где и когда отмечаем праздники народов Татарстана
#сабантуй
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Корректировка пенсии: как жителям Татарстана увеличить размер выплат

Корректировка пенсии: как жителям Татарстана увеличить размер выплат

4 июля 2025
Названа категория пенсионеров, получающих более 160 тыс. рублей в месяц

Названа категория пенсионеров, получающих более 160 тыс. рублей в месяц

4 июля 2025