Челнинцы представляют Татарстан на Сабантуе в Москве

Около 300 человек из Набережных Челнов отправились в столицу, чтобы представить Татарстан на самом массовом Сабантуе в мире. Праздник проходит на территории музея-заповедника «Коломенское» и собирает гостей со всех уголков страны. Ожидается, что гостями Сабантуя станут более 200 тыс. человек.

На площадке развернуты татарская и башкирская деревни с аутентичными домами, утварью и предметами быта. Гостей угощают кумызом и баурсаками, знакомят с обрядами и народными сказками. Город Набережные Челны традиционно представляет Татарстан на этом празднике.

Для юных гостей работает «Детский Сабантуй»: мастер-классы, карусели и встречи с героями сказок. На гастрономических улицах можно попробовать чак-чак, эчпочмак, кыстыбый и другие национальные блюда. Рядом – шатры «Улицы добрых соседей», где народы России рассказывают о своей культуре и традициях.

Фото: Полпредство Татарстана.