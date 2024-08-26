Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Челнинцы получат компенсацию за изъятые дачи под строительство Московского проспекта
В рамках реализации II очереди строительства продолжения Московского проспекта в Набережных Челнах у горожан изымают земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости. Как заявил на аппаратном совещании начальник Управления земельных и имущественных отношений Ленар Гизатуллин, этим гражданам положена денежная компенсация.
По словам спикера, основной массив изъятия попадает на территорию садоводческого некоммерческого товарищества «Юбилейный, гаражных кооперативов «Строитель» и «КАМАЗ-2». Перечни объектов размещены на официальном сайте города.
Далее владельцам гаражных кооперативов и СНТ необходимо обратиться в исполком, чтобы получить компенсацию за изымаемое имущество. Для этого всем гражданам надо оформить документы на объекты и земельные участки.
Если правоустанавливающие документы не будут предоставлены, то объекты признают бесхозяйными, добавил Гизатуллин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»