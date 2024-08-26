Челнинцы получат компенсацию за изъятые дачи под строительство Московского проспекта

В рамках реализации II очереди строительства продолжения Московского проспекта в Набережных Челнах у горожан изымают земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости. Как заявил на аппаратном совещании начальник Управления земельных и имущественных отношений Ленар Гизатуллин, этим гражданам положена денежная компенсация.

По словам спикера, основной массив изъятия попадает на территорию садоводческого некоммерческого товарищества «Юбилейный, гаражных кооперативов «Строитель» и «КАМАЗ-2». Перечни объектов размещены на официальном сайте города.

Далее владельцам гаражных кооперативов и СНТ необходимо обратиться в исполком, чтобы получить компенсацию за изымаемое имущество. Для этого всем гражданам надо оформить документы на объекты и земельные участки.

Если правоустанавливающие документы не будут предоставлены, то объекты признают бесхозяйными, добавил Гизатуллин.