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Челнинцы подняли на вершину Эльбруса флаг Татарстана и чак-чак
Группа предпринимателей из Набережных Челнов покорили Эльбрус. Участники экспедиции занесли на вершину флаги своих компаний. Также на вершине был поднят флаг Республики Татарстан, чак-чак, тюбетейка и 3 килограмма татарстанской земли.
Восхождение состоялось 2 июня — в 10.30 по Московскому времени. По плану группа должна была зайти на 2 дня раньше — с 30 на 31 мая, но вынуждены были ждать погодного окна в штурмовом лагере.
«Не стали рисковать. И правильно сделали. Потому что с 30 по 1 июня несколько профессиональных команд разворачивали на высоте 5,1 — 5,3 километра», — рассказал «Татар-информу» общественный деятель и предприниматель Артур Королев.
За это время только одному участнику экспедиции потребовалась помощь врачей. На высоте случился отек легких. И в экстренном формате он был спущен к медикам в 2 часа ночи во время снежной бури. Как потом сказали врачи, это было сделано вовремя — до начала возможно рецидива. Вся остальная команда чувствовала себя хорошо, что подтверждали ежедневные замеры состояния организма.
Дождавшись нужной погоды, группа с 1 на 2 июня вышла на штурм вершины. Акклиматизированная команда благополучно дошла до высоты 5,3 км. Далее по косой полке в полном составе добралась до вершины 5642.
Напомним, вершина Эльбруса составляет 5642 метра. Пеший подъем совершили Сергей Башкиров, Тимур Никонов, Илья Ложкин, Рустам Гараев, Марат Садыков, Артур Королев. К слову, для последнего восхождение на Эльбрус стало шестым по счету.
«У меня в списках шесть раз Эльбрус, а также Килиманаджаро, Пик Раздельная (Кыргызстан), Пик Ленина 6.500, Базовый Лагерь Эвереста, Демавенд (Иран). Это очередное восхождение в качестве проводника для других участников экспедиции и поддержание формы на пути к другим вершинам. В планах — Эверест. К этой вершине нужна подготовка 2-3 года», — рассказал Артур Королев.
Фото и видео предоставлены Артуром Королевым
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