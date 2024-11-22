Челнинцы отреставрируют скульптуры из пионерских лагерей эпохи СССР

Художники из Набережных Челнов намерены объехать заброшенные пионерские лагеря, расположенные в РТ, в поисках скульптур эпохи Советского Союза. Об этом рассказал художник Александр Музлов.

Он добавил, что восстановление монументов, вывезенных из лагеря «Золотая горка», идет полным ходом. Особые трудности возникли с олимпийским Мишкой, который был прикреплен к четырехметровой стене.

«Так с этой стеной кран его и поднял. Другие статуи стояли вкопанными в землю, им тоже надо прислать устойчивость. Всем делаем платформу, чтобы крепко стояли на ногах», – рассказал Музлов «Челнинским известиям».

Часть скульптур со временем были сильно разрушены, что также осложняло работу реставраторам. По словам художника, вывезенные экспонаты будут готовы к маю следующего года.