Челнинцы отметят День России велоквестом по историческим местам

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

На набережной Габдуллы Тукая в Набережных Челнах пройдет велоквест по историческим местам «Я живу в России!». Участники велоэкскурсии, приуроченной ко Дню России, посетят несколько самобытных мест, которые имеют историческое значение для города. Об этом «Татар-информу» сообщили в Управлении информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Так, например, участники велозаезда по традиции посещают набережную Тукая, мечеть «Тауба», улицу Центральная, сквер имени Мусы Джалиля, мемориал «Родина-мать» и сквер имени Высоцкого. Исторический маршрут также включает бульвар Энтузиастов, посещение сквера имени Габдуллы Тукая, мемориальную зону парка Победы и другие локации. Начало — в 16.00.

Велоквест проводится ежегодно музейными работниками с 2015 года.

День России в Набережных Челнах по традиции отметят на нескольких площадках. В трех районах города, помимо велоквеста, пройдут мероприятия в разнообразных форматах: мастер-классы, флешмобы, квесты, танцевальные марафоны.

Праздничные программы развернутся в Автограде в полдень. В парке Победы начнется концерт «Вместе мы — Россия»; на площади Азатлык — «Этой силе есть имя — Россия»; в Парк культуры и отдыха ГЭС — концертная программа «Мы вместе».

На площадках выступят солисты и творческие коллективы Дворца культуры «Энергетик», Дома дружбы народов «Родник», артисты ДК «КАМАЗ», а также хореографические ансамбли «Терпсихора», «Грация», «Яз», «Триумф», вокальный ансамбль «Йолдыз» и другие.

В 16.00 на бульваре «Энтузиастов» для гостей программы «Как молоды мы были» выступит эстрадно-джазовый оркестр «Визит». В исполнении оркестра прозвучат любимые многими композиции.

Праздник продолжится на бульваре «Шишкинский», где в 18.00 состоится концертная программа «О прошлом для будущего». В это же время на набережной Габдуллы Тукая начнется молодежный музыкально-инструментальный фестиваль «Батарейка».