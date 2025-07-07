Кемаль, Элиф, Мелисса: челнинцы называют своих детей в честь героев турецких сериалов

Родители в Набережных Челнах всё чаще называют детей в честь героев сериалов и отдают предпочтение редким именам. Об этом рассказала начальник городского Управления ЗАГС Равиля Зарипова на аппаратном совещании.

«С глубокой древности люди придавали имени сакральное значение, верили, что оно влияет на судьбу. Поэтому большинство родителей тщательно подбирают имя своему малышу», – подчеркнула Зарипова.

Среди редких мужских имен встречаются Ансель, Дияр, Гапур, Ёсин, Зейд. У девочек – Астрид, Кабе, Лионелла, Санам, Селби. Были также зарегистрированы двойные имена, например, Анна София и Идиль Ада.

Часть родителей вдохновляется турецкими сериалами: после их просмотра девочек называют Мелек, Мелисса, Элиф, Зейнаб, а мальчиков – Кемаль, Селим, Хакан, Осман, Демир и Юсуф.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Самыми популярными именами у новорожденных в Набережных Челнах стали Айлина (Айлин) и Амир (Эмир). В пятерке лидеров среди женских имен также оказались Амина, София, Эмилия и Ева, среди мужских – Тимур, Мирон, Раян и Аяз.