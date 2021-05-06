Челнинцы и казанцы взяли Гран-при фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

На заключительном Гала-концерте XXI открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» стали известны имена обладателей главного приза. Ими стали ансамбль танца «Татарстан» из Набережных Челнов и вокальный дуэт из Казани: Миляуша Нугманова и Инсаф Ганибаев.

Со сцены в КРК «Пирамида» с заслуженной победой призеров лично поздравил Президент РТ Рустам Минниханов.

«Я хочу поблагодарить всех за организацию такого красивого праздника. Дорогие участники „Созвездия“, я желаю вам оставаться такими же активными и светлыми. Будьте трудолюбивыми, слушайте своих родителей и педагогов, пусть на вашем пути будет еще много побед и свершений», — обратился со сцены Рустам Минниханов.

Победители проекта забрали с собой дипломы, кубки, медали, подарки и премии на общую сумму 350 тыс. рублей.

Напомним, что в этом году конкурсанты демонстрировали свои способности в семи категориях, в том числе в сольном и ансамблевом вокале, хореографии, конферансе, режиссуре видеоклипа, создании музыки, а также текста к песне.

Большое фестивальное движение проходит под патронажем Президента РТ и эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В 2021-м проект посвящен Году родных языков и народного единства.