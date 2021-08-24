Челнинцы чаще всего болеют раком кожи, груди, толстой и прямой кишки

В Набережных Челнах из злокачественных новообразований больше всего распространены рак кожи, онкология молочных желез и колоректальный рак. Данными с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделились в пресс-службе Управления здравоохранения города.

«В 2020 году отмечалось снижение общего числа впервые выявленных новообразований как по городу Набережные Челны, так и по Северо-Восточному региону РТ. Но за шесть месяцев 2021 года отмечаем увеличение данного показателя: по Набережным Челнам — 861, а по Закамскому региону — 935», — рассказали в ведомстве.

В Управлении здравоохранения это связывают с улучшением уровня профилактики заболевания: вводом нового онкоцентра и открытием современных возможностей для пациентов с подозрением на злокачественное новообразование. Так, с начала года специалисты приняли 27 тысяч пациентов, провели почти 3,5 тыс. консилиумов.

В Управлении здравоохранения по Автограду привели статистику: чаще всего челнинцы заболевают раком кожи, на втором месте по распространенности – онкология молочной железы, на третьем – колоректальный рак. В структуре смертности наиболее часто встречаются злокачественные образования легких, колоректальный рак, злокачественные образования молочной железы.

Раньше из-за отсутствия радиотерапевтической помощи базальноклеточный рак кожи лечили хирургическим путем. Однако благодаря открытию нового филиала РКОД такие пациенты начали получать близкофокусную рентгентерапию. Уже 64 пациента получили терапию, на этапе лечения находятся еще 53 человека.

«По Набережным Челнам доля заболеваний, выявленных на ранних стадиях, составила 62,9%», – сообщили в ведомстве.

За полгода в клинике провели 5 тысяч сеансов химиотерапии. Она проводится в соответствии с мировыми стандартами: с индивидульным подбором таргентных препаратов на основе статуса опухоли и генетических мутаций. Кроме того, за этот год в городе было проведено 1569 сеансов таргетной терапии.