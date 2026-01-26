Челнинцы активно бронируют «красивые» даты на свадьбы – пик ожидается 26.06.2026

Итоги работы управления ЗАГС были подведены сегодня на аппаратном совещании в мэрии Набережных Челнов. С докладом выступила начальник управления Равиля Зарипова.

В городе сохраняется высокий интерес к созданию семьи. В 2025 году в Набережных Челнах зарегистрировано 3 093 брака. Как отметила Равиля Зарипова, молодожены подходят к регистрации брака с особым трепетом и заранее планируют дату торжества.

Как и в предыдущие годы, самым популярным месяцем для заключения брака стал август – в этот период был зарегистрирован 521 семейный союз. При этом сохраняется устойчивый интерес к «красивым» и зеркальным датам. В частности, даты с цифрой «25» в прошлом году пользовались повышенным спросом.

Аналогичная тенденция наблюдается и при планировании регистраций на 2026 год. Уже сейчас челнинцы активно бронируют символичные даты, что позволяет ЗАГСу заранее оптимизировать работу и учитывать пожелания пар. Ожидается пик регистраций 26 июня 2026 года – на эту дату на сегодняшний день подано уже 80 заявлений.