Происшествия 7 декабря 2025 12:12

Челнинцу грозит срок за интимную переписку с 10-летней девочкой

Житель Набережных Челнов обвиняется в совершении противоправных действий в отношении ребенка. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Поводом для возбуждения дела стало обращение в полицию родителей девочки, которые обнаружили в ее мобильном телефоне подозрительную переписку.

По информации следствия, мужчина совершил в интернете противоправные действия в отношении 10-летней жительницы Архангельской области. Подробности дела не разглашаются.

На сегодняшний день обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд

#Уголовное дело #несовершеннолетие
