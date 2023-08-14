Челнинцев попросили запастись терпением в связи с временным отключением горячей воды

В Набережных Челнах с завтрашнего дня начнется заключительный этап опрессовки теплосетей. Об этом на аппаратном совещании в администрации города сообщил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

В связи с этим чиновник попросил челнинцев с пониманием отнестись к кратковременным отключениям горячей воды. Опрессовочные работы пройдут с 15 по 28 августа. Обычно отключение в таких случаях длится не более двух дней.

«Мы еще раз всё проверим, везде ли выдерживают сети необходимое давление, которое будет действовать в отопительном сезоне», — пояснил Зуев.

«Если никаких повреждений [на сетях] нет, через сутки обеспечение граждан горячей водой восстанавливается», — подчеркнул мэр Автограда Наиль Магдеев.

Илья Зуев сообщил также, что включенные в программу капитального ремонта многоквартирные дома отремонтированы на 92%. Строительно-монтажные работы планируется завершить к 1 сентября. Близятся к завершению и работы по программе «Наш двор».