Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Челнинцев попросили запастись терпением в связи с временным отключением горячей воды
В Набережных Челнах с завтрашнего дня начнется заключительный этап опрессовки теплосетей. Об этом на аппаратном совещании в администрации города сообщил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.
В связи с этим чиновник попросил челнинцев с пониманием отнестись к кратковременным отключениям горячей воды. Опрессовочные работы пройдут с 15 по 28 августа. Обычно отключение в таких случаях длится не более двух дней.
«Мы еще раз всё проверим, везде ли выдерживают сети необходимое давление, которое будет действовать в отопительном сезоне», — пояснил Зуев.
«Если никаких повреждений [на сетях] нет, через сутки обеспечение граждан горячей водой восстанавливается», — подчеркнул мэр Автограда Наиль Магдеев.
Илья Зуев сообщил также, что включенные в программу капитального ремонта многоквартирные дома отремонтированы на 92%. Строительно-монтажные работы планируется завершить к 1 сентября. Близятся к завершению и работы по программе «Наш двор».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»