Челнинцев оштрафовали на 12,5 млн рублей за парковку на газонах

За девять месяцев 2026 года административная комиссия Набережных Челнов рассмотрела 10 825 протоколов об административных правонарушениях. Чаще всего горожане парковались на газонах и других озелененных территориях. Об итогах работы рассказала заместитель председателя комиссии Айзира Хамзина.

На парковку на газонах пришлось 3 960 фактов нарушений. Еще 2 791 протокол составили за несоблюдение правил благоустройства, 2 427 – за незаконную уличную торговлю, 966 – за нарушения правил размещения наружной информации.

Комплексы «Дозор» автоматически выявили 3 934 случая парковки на газонах. По этим материалам назначили штрафы на 12,5 млн рублей. Система «Страж» фиксирует перевозку грузов без покрытия: число нарушений со стороны юридических лиц за год сократилось на 41%.

Отдельно Хамзина показала видео, на котором мужчина выбрасывает мусор рядом с контейнером, хотя тот находится неподалеку. Мэр города Наиль Магдеев назвал произошедшее безобразием и призвал журналистов обращать внимание на подобные случаи.

«Что не хватает? Два шага пройти! Подъехал ведь, нет! Как воспитывался? Кто воспитывал? В какой семье воспитывали? Непонятно», – возмутился Магдеев.

Он заявил, что город продолжит расширять использование аппаратно-программных комплексов и привлекать к ответственности тех, кто не соблюдает правила благоустройства.

«Законопослушным гражданам бояться нечего. Они знают, где можно и нужно поставить автомобиль, а не на зеленую зону. Они знают, что мусор нужно выбрасывать в контейнер, а не около контейнера», – подчеркнул мэр.

Всего за девять месяцев в городе выявили 36 случаев незаконного размещения мусора с помощью специальной камеры. Все нарушители привлечены к ответственности. За отчетный период комиссия также вынесла 3 886 предупреждений.

Общая сумма назначенных штрафов составила 35,4 млн рублей, из которых 17,5 млн поступили в городской бюджет. За неуплату штрафов в установленный срок в мировые суды направили 84 материала.