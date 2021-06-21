В Челнах священник благословил горожан на патриотический автопробег

В Набережных Челнах стартовал военно-патриотической автопробег в Крым. Его участников благословил священник, напутственные слова сказали родные и друзья. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в городской Торгово-промышленной палате, которая уже четвертый год подряд выступает инициатором акции.

«В течение последних лет накануне Дня памяти и скорби внуки и правнуки солдат, воевавших в Великую Отечественную войну, отправляются в автопробег по местам боевой славы. До этого участники посетили Беларусь, Санкт-Петербург и Москву. В этот раз они поедут в южном направлении», — сообщили в ТПП Набережных Челнов и региона Закамье.

Маршрут челнинцев пролегает через города-герои Волгоград, Керчь и Севастополь. В каждом городе запланированы встречи с ветеранами, посещение памятных мест и возложение венков к мемориалам. В частности, участники пробега побывают на Малаховым кургане, в подземном музее подводных лодок в Балаклаве, в музее Черноморского флота.

В экспедицию отправились 36 человек из числа активистов военного комитета при Торгово-промышленной палате Набережных Челнов.

Фото: ТПП Набережных Челнов и региона Закамье.