Челнинцам рассказали о запланированных на 2023 год работах по программе «Наш двор»

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью.

В Комсомольском районе Набережных Челнов состоялась встреча с жителями 1, 2, 3, 4, 9-го комплексов поселка ГЭС и частного сектора Старые Челны. Мероприятие прошло в Центральной городской библиотеке, передает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Со стороны руководства принимали участие руководитель исполкома Фарид Салахов, депутат Госсовета РТ Марсель Мингалимов, депутат горсовета Тагир Сунгатуллин, а также и. о. главы администрации Комсомольского района Фидарис Хабибуллин.

Он доложил об итогах деятельности администрации Комсомольского района. Главным объектом дорожного строительства 2022 года стала реконструкция улицы Гостева со строительством мостового перехода через Мелекеску, который соединил микрорайон Замелекесье с поселком ГЭС.

Фарид Салахов поблагодарил горожан за активную жизненную позицию и отметил, что в Комсомольском районе активно проводятся работы по программам капремонта многоквартирных домов, ремонту дорог и освещения. Он также рассказал о планах благоустройства по программе «Наш двор».

Также выступили несколько спикеров. Депутат Тагир Сунгатуллин рассказал о деятельности на территории микрорайонов, совместной работе с председателями ТОС и жителями района. Гендиректор «Жилкомсервис» Андрей Павлов и старший участковый уполномоченный отдела полиции «Комсомольский», капитан полиции Ленар Габдуллин — о работе на территории 1, 2, 3, 4, 9-го комплексов поселка ГЭС, председатель ТОС Елена Симонова презентовала отчет о деятельности территориальных общественных самоуправлений.

25 января пройдет следующая встреча — с жителями 17 и 17А микрорайонов, поселков Красные Челны и Элеваторная гора.