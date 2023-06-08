Челнинцам пригрозили штрафом за купание в необорудованных местах

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За купание в необорудованных местах в Набережных Челнах грозит административная ответственность. На пресс-конференции в Автограде руководитель Набережночелнинского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Абузар Нугуманов сообщил, что любителям купания в необорудованных местах грозит штраф от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей для физических лиц и от 4 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц.

Спикер напомнил, что в прошлом году в Набережных Челнах утонули семь человек, в том числе двое детей. Пристальное внимание он обратил на то, что чаще всего гибнут дети, которые купаются без присмотра родителей или других взрослых.

«Это доказывают смерти двух мальчиков в прошлом году и трагедия в Тукаевском районе. 21 мая в населенном пункте Комсомолец в пруду утонула семилетняя девочка, которая пошла купаться с подругой без присмотра взрослых», — отметил Абузар Нугуманов.

Челнинцев в этом году ждут девять санкционированных оборудованных для купания пляжей, из них три пляжа находятся на территории самого Автограда. Это городской пляж имени Табеева, пляж «Су Анасы» на улице Центральная и вейк-парк «Добрый ветер» на улице Раскольникова. Также будет оборудовано как пляж место массового отдыха населения около спортивной школы «Навигатор» («Рэхэт Beach»).

Эти пляжи безопасны для купания. Ежедневно на них дежурят спасатели. В этом году для работы на пляжах подготовлен 331 спасатель.