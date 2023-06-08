Челнинцам презентуют вторую очередь парка «Прибрежный»

10 июня архитекторы бюро «Архдесант» в течение дня проведут экскурсию по реализованной части парка «Прибрежный» в Набережных Челнах и расскажут, что будет включать в себя вторая очередь. Об этом «Татар-информу» сообщили в Институте развития городов Татарстана.

Любой желающий может присоединиться к оздоровительным прогулкам на терренкуре, а в конце задать свои вопросы во время небольшого нетворкинга у кафе. Встреча стартует в 11.00 у входной группы в парк у школы Адымнар.

Во время презентации второй очереди парка архитекторы бюро подробно расскажут, что появится на территории в этом году, и ответят на все вопросы жителей. Жители узнают, что планируют сделать с прибрежной зоной и как близлежащие организации повлияли на общественное пространство.

Также на встрече будут представлены эскизы будущего проекта. А еще жители смогут высказать свои пожелания на третий этап благоустройства.

В Институте развития городов РТ напомнили, что в рамках первого этапа благоустройства появились терренкуры, площадка для собак, детская площадка и зоны отдыха. Было проведено деликатное экоблагоустройство.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в челнинском парке «Прибрежный» расчистят дно озера и исследуют лес.