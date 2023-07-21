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Общество 21 июля 2023 12:34

Челнинцам предложили поучаствовать в создании виртуального города

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Челнинцам предложили поучаствовать в создании виртуального города
Фото: телеграм-канал мэрии Автограда

В ближайшее время редакция «Миллиард.татар» и волонтеры проекта Build The Earth планируют запустить третий турнир «Таткрафта», чтобы в виртуальной вселенной «Майнкрафт» создать реальные архитектурные объекты.

В третьем турнире организаторы хотят расширить географию и построить знаковые места различных городов Татарстана.

В Telegram-канале мэрии Автограда горожанам предложили проголосовать за объекты, которые они хотят видеть в виртуальном мире игры. Знаменитую челнинскую «Тюбетейку» из списка исключили, так как она уже существует в виртуальной вселенной.

Среди предложенных объектов — мемориальный комплекс «Родина-мать», здание мэрии, площадь Азатлык, мечеть «Тауба», драмтеатр «Мастеровые», пристань, Шишкинский бульвар, ИТ-парк и другие. Большинство голосов — 36% — на данный момент отдано за комплекс «Родина-мать».

#Набережные Челны
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