Челнинца ждет суд за то, что пьяным напал на автоинспекторов после ДТП

Жителя Набережных Челнов ждет суд за пьяное нападание на автоинспекторов.

Выяснилось, что в ноябре прошлого года мужчина, будучи пьяным, совершил ДТП.

Сотрудники ГИБДД проводили его в служебный автомобиль для проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Однако, сев в салон, челнинец начал бить полицейских руками и ногами по голове. После этого мужчину задержали.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.