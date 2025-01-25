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Происшествия 25 января 2025 12:30

Челнинца ждет суд за то, что пьяным напал на автоинспекторов после ДТП

Жителя Набережных Челнов ждет суд за пьяное нападание на автоинспекторов.

Выяснилось, что в ноябре прошлого года мужчина, будучи пьяным, совершил ДТП.

Сотрудники ГИБДД проводили его в служебный автомобиль для проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Однако, сев в салон, челнинец начал бить полицейских руками и ногами по голове. После этого мужчину задержали.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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