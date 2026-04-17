Происшествия 17 апреля 2026 16:46

Челнинца, стрелявшего из револьвера у жилого дома, задержали полицейские

В Челнах задержали 35-летнего мужчину, устроившего стрельбу возле подъезда многоквартирного дома. Об этом «Татар-информу» сообщили в МВД по РТ.

Инцидент произошел в районе 9-го комплекса поселка ГЭС. Кадры с хулиганской выходкой появились в соцсетях. Полицейские задержали злоумышленника, им оказался 35-летний местный житель. В присутствии приятеля он выстрелил из сигнального револьвера.

«Свои действия челнинец объяснил тем, что хотел проверить работоспособность устройства. В результате инцидента никто не пострадал. Устройство, конструктивно сходное с огнестрельным оружием, изъято», - говорится в сообщении.

На задержанного составили административный протокол, мужчину арестовали на 7 суток.

#хулиганство #набережные челны #МВД по РТ
В топе
Женщины-депутаты РТ сформировали инициативы для Народной программы «Единой России»

Женщины-депутаты РТ сформировали инициативы для Народной программы «Единой России»

16 апреля 2026
Фарид Мухаметшин поздравил Многонациональную воскресную школу с 30-летием

Фарид Мухаметшин поздравил Многонациональную воскресную школу с 30-летием

16 апреля 2026
