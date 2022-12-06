Челнинца, распространившего ложную информацию о ВС РФ, объявили в розыск за неявку в суд

На 39-летнего жителя Набережных Челнов возбудили уголовное дело за публичное распространение ложной информации о Вооруженных Силах России. Во время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде.

Судебное заседание по его делу было назначено на 31 октября, однако челнинец не явился на него. В связи с этим заседание перенесли на 9 ноября, на которое мужчину должны были привести принудительно. Однако приставы, прибыв по адресу проживания челнинца, не обнаружили его там. В данный момент его местоположение неизвестно, как и причина неявки в суд.

В связи с этим гособвинитель обратился к суду с ходатайством объявить мужчину в розыск и изменить ему меру пресечения на СИЗО. Суд поддержал ходатайство: в данный момент производство уголовного дела приостановлено, челнинца объявили в розыск. Его заключат под стражу на два месяца после того, как задержат. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УФСБ России по РТ.