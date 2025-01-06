Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Челнинца, объявленого в розыск за наркотики, задержали в торговом центре за кражу
В Набережных Челнах сотрудники Росгвардии задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за сбыт наркотиков.
Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, в торговом центре по проспекту Автозаводской 33-летний мужчина спрятал под одеждой товар из магазина и сбежал не оплатив его. Челнинца задержали у выхода из торгового центра.
При проверке по базе данных выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». В розыск полицейские объявили его месяц назад.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников