Челнинца, объявленого в розыск за наркотики, задержали в торговом центре за кражу

В Набережных Челнах сотрудники Росгвардии задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за сбыт наркотиков.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, в торговом центре по проспекту Автозаводской 33-летний мужчина спрятал под одеждой товар из магазина и сбежал не оплатив его. Челнинца задержали у выхода из торгового центра.

При проверке по базе данных выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». В розыск полицейские объявили его месяц назад.