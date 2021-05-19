Челнинца обвиняют в изнасиловании женщины и нападении на полицейского

40-летнего жителя Набережных Челнов обвиняют в изнасиловании и нападении на полицейского, как стало известно от старшего помощника руководителя СУ СКР по РТ Андрея Шептицкого.

Как полагает следствие, в апреле мужчина изнасиловал 40-летнюю женщину. Когда его доставили в отдел полиции, то он набросился на одного из сотрудников и несколько раз ударил его кулаками.

На него завели уголовное дело по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Применение насилия в отношении полицеского». Свою вину челнинец не признал, его заключили под стражу. Расследование дела продолжается, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.