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Ру Тат
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19 мая 2021  09:42
Павел Климчак

Челнинца обвиняют в изнасиловании женщины и нападении на полицейского

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40-летнего жителя Набережных Челнов обвиняют в изнасиловании и нападении на полицейского, как стало известно от старшего помощника руководителя СУ СКР по РТ Андрея Шептицкого.

Как полагает следствие, в апреле мужчина изнасиловал 40-летнюю женщину. Когда его доставили в отдел полиции, то он набросился на одного из сотрудников и несколько раз ударил его кулаками.

На него завели уголовное дело по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Применение насилия в отношении полицеского». Свою вину челнинец не признал, его заключили под стражу. Расследование дела продолжается, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

изнасилование нападение на полицейского
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