Происшествия 15 августа 2025 15:37

Челнинца, который проехал на красный, не пропустив пешеходов, привлекли к ответственности

Автоинспекторы в Набережных Челнах нашли в соцсетях видео, где водитель за рулем автомобиля «Лада» 14-й модели проехал на красный свет и не пропустил пешеходов на переходе.

Нарушителя быстро вычислили — им оказался 20-летний местный житель. Он признался, что спешил домой после работы и нарушил правила.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, в отношении водителя составили два административных протокола: за проезд на запрещающий сигнал светофора и за непропуск пешеходов.

