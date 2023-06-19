Челнинца из оптового центра обвиняют в гибели упавшего с погрузчика рабочего

Перед судом предстанет челнинец, которого обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекших смерть человека, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в феврале в Челнах 56-летний руководитель отдела ремонта и строительства местной организации получил задачу оборудовать вентиляцию на высоте 8 метров в стене.

Работы выполнять он поручил сотрудникам, которые обучены этому не были. Они использовали самодельную корзину из металла, которую установили на электропогрузчик для этого не предназначенный. В итоге 55-летний рабочий выпал, ударился головой об пол, а сверху на него упала корзина. Он скончался на месте.

По итогам расследования мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности.