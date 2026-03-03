news_header_top
Происшествия 3 марта 2026 12:46

Челнинца будут судить за то, что специально сбил скутер, водитель которого скончался

Жителя Челнов будут судить за то, что специально сбил скутер, водитель которого потом умер от травм.

Как сообщают в СУ СК России по РТ, 33-летний мужчина ехал на своей иномарке, когда на проспекте Джалиля в него врезался 34-летний водитель на скутере. После этого автомобилист потребовал остановиться, однако виновник аварии продолжил движение. После этого водитель машины догнал скутер и врезался в него. Управлявший им мужчина упал на проезжую часть, получил травмы и на следующий день умер в больнице.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

#дтп с мотоциклом #Набережные Челны #умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
