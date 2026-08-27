news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 27 августа 2026 13:22

Челнинца будут судить за тату со знаками международного экстремистского движения

Читайте нас в
Телеграм

22-летний житель Набережных Челнов обвиняется в публичном демонстрировании символики экстремистской организации. Об этом сообщает Управление СК по Татарстану.

Согласно версии следствия, молодой человек сделал себе несколько татуировок в виде символики международного экстремистского движения, запрещенного решением Верховного Суда РФ. Весной 2026 года он показывал татуировки окружающим. Ранее челнинец привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных действий.

Уголовное дело направлено в суд.

#профилактика терроризма и экстремизма #следком рт #экстремистская организация
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Shaman на «Новой волне» посоветовал СМИ брать интервью у шахтеров и учителей

Shaman на «Новой волне» посоветовал СМИ брать интервью у шахтеров и учителей

26 августа 2026
Конец зарплатной гонки: что происходит на рынке труда Татарстана

Конец зарплатной гонки: что происходит на рынке труда Татарстана

27 августа 2026
Новости партнеров