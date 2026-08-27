Челнинца будут судить за тату со знаками международного экстремистского движения

22-летний житель Набережных Челнов обвиняется в публичном демонстрировании символики экстремистской организации. Об этом сообщает Управление СК по Татарстану.

Согласно версии следствия, молодой человек сделал себе несколько татуировок в виде символики международного экстремистского движения, запрещенного решением Верховного Суда РФ. Весной 2026 года он показывал татуировки окружающим. Ранее челнинец привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных действий.

Уголовное дело направлено в суд.