Челнинца будут судить за тату со знаками международного экстремистского движения
22-летний житель Набережных Челнов обвиняется в публичном демонстрировании символики экстремистской организации. Об этом сообщает Управление СК по Татарстану.
Согласно версии следствия, молодой человек сделал себе несколько татуировок в виде символики международного экстремистского движения, запрещенного решением Верховного Суда РФ. Весной 2026 года он показывал татуировки окружающим. Ранее челнинец привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных действий.
Уголовное дело направлено в суд.