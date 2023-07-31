Челнинца арестовали за подпись нацистской свастикой в паспорте

В Набережных Челнах мужчина получил арест на 7 суток из-за подписи в паспорте, которая была выполнена в форме свастики. Об этом сообщили в пресс-службе Набережночелнинского городского суда РТ.

Как выяснилось, 27 июля челнинец при входе в отдел полиции на посту предъявил паспорт, где в графе «Личная подпись» нанесено изображение в виде свастики. Экспертиза показала, что изображение является нацистской атрибутикой и символикой, сходной с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, используемой для пропаганды идей фашизма (нацизма).

Суд посчитал, что житель автограда умышленно публично демонстрировал нацистскую символику. Челнинца признали виновным, ему назначали наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток. Кроме того, у него изъяли паспорт, который должны признать недействительным и уничтожить.