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Общество 10 июня 2023 13:34

Челницы в честь Дня России связали тесьму-триколор для участников спецоперации

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Челницы в честь Дня России связали тесьму-триколор для участников спецоперации

В Набережных Челнах молодые люди с инвалидностью связали многофункциональную тесьму для участников спецоперации. 50 комплектов выполнены в цвете флага России участниками проекта «Мы» в преддверии Дня России. Кадрами делится телеграм-канал городской администрации.

Метровые повязки можно использовать в зависимости от ситуации. К примеру, как опознавательные повязки для бойцов или как кровоостанавливающие жгуты.

Посылка, подготовленная участниками проекта «Мы», передана бойцам в зону спецоперации.

Проект «Мы» стал продолжением профориентационного партийного проекта «Навигатор» для учеников с ОВЗ и объединил выпускников коррекционных школ. Два раза в неделю в мастерской под руководством опытного наставника порядка 10 ребят учатся ткацкому делу.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

#спецоперация на Украине
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