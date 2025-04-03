Челлендж «30 добрых дел» пройдет в РТ в честь юбилея Ассамблеи народа Казахстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По случаю 30-летия Ассамблеи народа Казахстана в течение этого года в Татарстане пройдет челлендж «30 добрых дел». С инициативой о его проведении выступила молодежь Национально-культурной автономии казахов РТ. Об этом сообщил генконсул Казахстана в Казани Ерлан Искаков на круглом столе в честь этой юбилейной даты в Доме дружбы народов РТ.

«1 марта исполнилось 30 лет со дня подписания указа главы государства об образовании Ассамблеи народа Казахстана. В рамках празднования юбилея ассамблеи в стране в этом году запланировано около 400 мероприятий. Центральным мероприятием станет Сессия Ассамблеи народа Казахстана, которая пройдет 23-24 апреля», – рассказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Искаков заметил, что за 30 лет ассамблея трансформировалась из конституционно-совещательного органа в конституционный институт с правом парламентского представительства. Пять мест в сенате парламента Казахстана занимают представители ассамблеи.

«Ассамблея стала стержнем казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства. Она достойно исполняет миссию, возложенную на нее при создании, подтверждает на деле свое значение как одного из основополагающих факторов межэтнической стабильности в обществе. Это позволило нашей стране последовательно и успешно осуществить социально-экономические и политические преобразования, создать сегодняшний независимый Казахстан», – подчеркнул он.

По словам генконсула, ассамблея объединяет всех, для кого вопросы общественного согласия имеют важное значение. В частности, в ее состав входят более тысячи этнокультурных объединений, институты, общественные структуры, свыше 1,5 тыс. советов матерей, более тысячи советов старейшин, республиканское общественное объединение «Молодежь ассамблеи», советы медиации, Клуб молодых ученых, научно-экспертный совет; около 20 научно-экспертных групп, работающих в вузах и научно-исследовательских институтах, Ассоциация творческих коллективов. Также 34 Дома дружбы действуют во всех регионах Казахстана.

Еще Искаков отмел сходство модели развития гражданского общества в Казахстане и России. В двух государствах Ассамблея народа выступает «институтом общественного единства, скрепившего интересы всех этносов, содействует консолидации общества, укреплению и развитию межкультурного диалога, уточнил он.

«В Казахстане живут представители разных этносов и культур. Их взаимное уважение, солидарность, стремление к благополучию – настоящая ценность, объединяющая народ нашей республики. Ассамблея реализовала собственную модель общественного согласия, благодаря которой удалось сохранить мир и единство в стране. Она служит прочным фундаментом для успешного будущего и укрепления государственности Казахстана», – заявил генконсул.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель исполкома совета Ассамблеи народов РТ Ренат Валиуллин добавил, что Ассамблея народа Казахстана служит образцом для многих стран в сфере построения гармоничных межнациональных отношений.

«Татарстан высоко ценит ваш опыт и видит в вас надежного партнера в деле сохранения культурного многообразия и укрепления дружбы между нашими народами», – сказал он.

Представитель МИД РФ в Казани Радик Вахитов убежден, что Казахстан и России продолжат дружить и двигаться к общей цели – развитию и процветанию своих народов.