На главную ТИ-Спорт 10 февраля 2026 16:10

Челестини: Проблема Козлова в том, что он продолжает тренироваться в «Краснодаре»

Фото: ФК "Краснодар"

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, почему трансфер полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в московский клуб до сих пор не состоялся.

«Проблема Козлова в том, что он продолжает тренироваться в «Краснодаре». Он прошел медосмотр (для ЦСКА), но клубы еще должны договориться между собой», – приводит слова Челестини «Матч ТВ».

Ранее представители «красно-синих» подтверждали информацию о том, что хавбек близок к переходу в армейский клуб. Согласно информации «Чемпионата», Козлов должен был обойтись ЦСКА в 1 млн евро.

В текущем сезоне РПЛ Данила Козлов провел 10 матчей в составе «Краснодара» и не отметился ни одним результативным действием. Зато в Кубке России 21-летний полузащитник стал бомбардиром турнира, забив 5 голов и отдав четыре передачи.

#пфк цска #премьер-лига #ФК Краснодар
