«Цели-то у нас общие»: Путин встретился с кандидатами в президенты

Кандидаты на пост Президента России прошли каждый свой путь в ходе избирательной кампании. Несмотря индивидуальные подходы, все они стремится к достижению общих целей национального развития, уверен Президент России Владимир Путин.

«Я это знаю по достаточно долгому и плотному общению и с вашими партиями, и вами лично», — заметил глава государства.

Он попросил Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Вячеслава Даванкова («Новые люди») поделиться с ним итогами встреч с избирателями, вопросами и проблемами, которые звучали во время мероприятий. Эта обратная связь должна быть использована для совместной работы.

«Это значит, что нам нужно продолжать активную совместную работу в парламенте страны, совместную работу по продвижению тех идей, реализация которых позволит нам приблизиться к решению стоящих перед страной задач», — сказал он.

Путин отметил, что по многим задачам взгляды партий едины: вопросы безопасности государства, внешний контур, необходимость достижения суверенитета в сфере обороноспособности, технологий, финансовой-кредитной политики.

По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов(КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) —3,2%.

В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов — 4,83%, Слуцкий — 3,93%, Даванков — 1,53%.