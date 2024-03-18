Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Цели-то у нас общие»: Путин встретился с кандидатами в президенты
Кандидаты на пост Президента России прошли каждый свой путь в ходе избирательной кампании. Несмотря индивидуальные подходы, все они стремится к достижению общих целей национального развития, уверен Президент России Владимир Путин.
«Я это знаю по достаточно долгому и плотному общению и с вашими партиями, и вами лично», — заметил глава государства.
Он попросил Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Вячеслава Даванкова («Новые люди») поделиться с ним итогами встреч с избирателями, вопросами и проблемами, которые звучали во время мероприятий. Эта обратная связь должна быть использована для совместной работы.
«Это значит, что нам нужно продолжать активную совместную работу в парламенте страны, совместную работу по продвижению тех идей, реализация которых позволит нам приблизиться к решению стоящих перед страной задач», — сказал он.
Путин отметил, что по многим задачам взгляды партий едины: вопросы безопасности государства, внешний контур, необходимость достижения суверенитета в сфере обороноспособности, технологий, финансовой-кредитной политики.
По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов(КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) —3,2%.
В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов — 4,83%, Слуцкий — 3,93%, Даванков — 1,53%.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»