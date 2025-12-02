Госархив Татарстана: «В год мы принимаем где-то 48 тысяч запросов от населения»

Государственный архив РТ ведет масштабную работу по сбору исторических документов из других регионов и стран. При этом учреждение планирует перевести в электронную форму лишь 12,4% своего фонда. В чем специфика работы Госархива республики — в репортаже «Татар-информа» с пресс-тура.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Госархив хранит более 7 млн документов

Архивы РТ хранят более 7 млн документов. Архив Республики Татарстан обрабатывает до 48 тысяч за год входящих запросов, отдельно только по гинеалогии 100 заявок ежедневно. Основное направление работы – социально-правовые запросы, которые занимают 80% времени. Об этом в ходе пресс-тура по учреждению рассказала председатель Госкомархива РТ Гульнара Габдрахманова.

«В день социально-правовых запросов поступают в пределах 300–400 заявок. Люди уточняют свой стаж и заработную плату для того, чтобы получить пенсию. Ликвидированные организации по закону обязаны сдавать нам документы по личному составу всех своих сотрудников, но они, к сожалению, этого не делают. Поэтому мы неоднократно обращаемся к этим руководителям», — сказала она «Татар-информу».

Гульнара Габдрахманова: «Ликвидированные организации по закону обязаны сдавать нам документы по личному составу всех своих сотрудников, но они, к сожалению, этого не делают» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Второе по объему направление – генеалогические запросы. Госархив ежегодно принимает около 48 тыс. обращений, связанных с восстановлением родословной( в день 100 заявок)

Также значительный объем работы связан с реставрацией: архив восстанавливает как собственные документы, так и принимает заказы от граждан.

Документальный фонд архива составляет более 7 млн единиц хранения, продолжила Габдрахманова. Под каждый из них отведено специализированное хранилище, оборудованное мобильными стеллажными системами. Всего же задействовано семь этажей.

По словам председателя Госкомитета, текущей ёмкости хранилищ достаточно для приёма новых поступлений в течение последующих 42 лет. Документы разделены на две основные категории: постоянного и временного сроков хранения. Большая часть документов по личному составу от ликвидированных организаций.

На данный момент архив оцифровал 11,9% от общего объема документального фонда Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оцифровка – не приоритетная задача

На данный момент архив оцифровал 11,9% от общего объема документального фонда. При этом полная конвертация всего массива не планируется.

«Необходимости в оцифровке всех этих миллионов нет, потому что большая часть документов никогда нигде не востребована. Мы просчитали учитывая какие-то научные изыскания, у нас получается только 12,4% от этого фонда нам нужно оцифровать», — объяснила Гульнара Габдрахманова.

Основной объем сканирования проводится через конкурсные процедуры со специальными организациями. При этом внутри учреждения функционирует собственный сканирующий центр, который используется для выборочной оцифровки уникальных документов или для обработки материалов, пропущенных подрядчиками.

«Мы оцифровываем не только бумажные документы, но и документы на пленочных носителях — кино, фото и видео. Это более 38 тыс. магнитных лент, 1,5 тыс. кассет. Кинопленки мы обрабатываем и оцифровываем», — добавил директор Госархива Сергей Горохов.

Сергей Горохов: «Для того чтобы найти документ, нужно вбить соответствующее слово в поиске. Вы находите нужный и после этого заказываете доступ к просмотру» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оцифрованные кинодокументы, включая выпуски киножурнала «Советская Татария», размещены в общем доступе на специализированном портале NetFilm. Для работы с электронными копиями бумажных документов функционирует электронный читальный зал, в котором зарегистрировано 9,8 тыс. пользователей.

«Для того, чтобы найти документ, нужно вбить соответствующее слово в поиске. Вы находите нужный, и после этого заказываете доступ к просмотру. Потом появляется квитанция, которую можно оплатить по QR-коду», — объяснил Сергей Горохов процедуру получения доступа, отметив, что услуга предоставляется на платной основе.

В Госархив привезут более миллиона документов из других регионов

«Наши специалисты выезжают во все регионы страны и выявляют по истории татар, далее переводят их с арабской графики и оцифрованные копии привозят к нам. Это те документы, где упомянули татар, их деревни, церкви, мечети. Территория республики ведь очень часто менялась, некоторые деревни к ней присоединялись, некоторые отходили от нее», — пояснила Гульнара Габдрахманова.

На данный момент в Казань уже доставили документы из государственных архивов Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Пензенской областей, Республики Башкортостан, Тюменской, Новосибирской областей и Пермского края. В ближайшее время ожидается поступление материалов из Нижнего Новгорода. Активная исследовательская работа ведётся в архивах Кирова и Хабаровска. Параллельно выявлены значительные массивы релевантных документов в Казахстане и Узбекистане.

Текущий документальный фонд архива еще планируется наращивать – бумаги обычно привозят из других регионов страны или ближнего зарубежья Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По оценке Габдрахмановой, объём документов по истории татар, не выявленных в архивах регионов, составляет около 20% от текущего размера фонда, то есть примерно 1,4 миллиона единиц хранения.

«В архивах работают сотрудники, владеющие 5-6 языками и их помощь в переводе с арабской графики неоценима!»— отметила Гульнара Габдрахманова.