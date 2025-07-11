Челестини поделился ожиданиями от грядущего финала Суперкубка России в Казани

Фото: pfc-cska.com

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини на пресс-конференции, которая состоялась сегодня на «Ак Барс Арене», высказался о грядущем финале Суперкубка России против «Краснодара».

«Это мое первое участие в Суперкубке в карьере. Но я много раз играл в финалах. И конечно, как сказал Игорь Дивеев, финал для того, чтобы его выиграть. Для меня как для тренера важно не только поучаствовать в таком матче, но и выиграть этот трофей», – сказал Челистини.

Напомним, Суперкубок России 2025 года пройдет в Казани. Это уже второй раз за три года, когда турнир принимает столица Татарстана. Ранее в Казани под эгидой Суперкубка играли ЦСКА и «Зенит» (0:0, 5:4 по пен.) в 2023 году.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится завтра, 12 июля, в 18:00 по мск.