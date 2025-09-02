«Цель – помогать»: финалисты «Батырлар» рассказали мэру Челнов о своих проектах

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с финалистами республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана». В этом году заявки подали более 1600 участников специальной военной операции – как ветеранов, так и действующих защитников. Победителями стали 90 человек, среди которых и жители автограда.

Финалистами программы стали Тимур Нусратов, Рустем Имамутдинов и Алексей Антонов. Все они участники СВО, успешно прошедшие конкурсный отбор, где на одно место претендовали 17 человек.

«Очень хорошая программа. Она позволяет развиваться участникам СВО в дальнейшем, и, я думаю, мы внесем вклад в развитие республики, нашего города», – отметил Рустем Имамутдинов.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» является аналогом российского проекта «Время Героев». Ее цель – помочь защитникам Отечества войти в кадровый резерв органов власти и государственных компаний. Обучение финалистов состоит из четырех модулей.

«Сейчас заканчивается у нас первый модуль обучения с выездом в Лаишевский район. Там мы будем с руководством и опытным наставником института проводить занятия в разных форматах – очном, заочном, выездном», – рассказал Алексей Антонов.

Половину из 90 победителей составляют действующие бойцы СВО, половину – ветераны. За каждым из них закрепят наставника – руководителя органа власти, который поделится опытом управления.

«Есть возможности поделиться нашим опытом, опытом работы муниципалитета 500-тысячного промышленного города. Рассказать и показать, чем живут Набережные Челны, какие вопросы мы решаем», – подчеркнул мэр Наиль Магдеев.

Тимур Нусратов выбрал для себя направление, связанное с патриотическим воспитанием молодежи и поддержкой ветеранов боевых действий.

«У меня цель была – помогать ребятам, таким же, как я, которые возвращаются, и по возможности помогать семьям. Это очень большой обхват», – сказал он.

Обучение финалистов будет продолжаться до 30 января 2026 года. Завершающим этапом станет защита собственных проектов.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и направлена на поддержку участников и ветеранов СВО. Ее цель – формирование кадрового резерва, развитие лидерских компетенций, возвращение бойцов к активной профессиональной жизни.

