«Цель одна – выйти в РПЛ»: все о готовности «Рубина» к рестарту сезона Первой лиги

Казанцы победили «Шинник» со счетом 2:1 и ушли на последний подготовительный цикл в хорошем настроении

Фото: rubin-kazan.ru

«Для Уткульбаева дисциплина в клубе – самое главное, залог успеха»

На этой неделе «Рубин» сыграл заключительный матч на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции. Казанцы победили «Шинник» со счетом 2:1 и ушли на последний подготовительный цикл в хорошем настроении. Теперь же, до конца этой недели команда Юрия Уткульбаева будет целенаправленно готовиться к матчу с «Кубанью», после чего прямиком из Белека отправится на игру в Краснодар.

Что мы узнали о новом «Рубине» за полтора месяца работы в Турции? Во-первых, теперь это уже вовсе не та команда, что была при Леониде Слуцком. Если при прошлом наставнике часть игроков могла себе позволить где-то недобежать или в чем-то недоработать, то при Уткульбаеве разделение на опытных и молодых полностью исключено. На тренировках работают и пашут все.

Из первого пункта плавно вытекает и второй. В команде появилась строгая дисциплина. Из банальных примеров: Уткульбаев запретил футболистам пользоваться телефонами во время еды, а также ввел на сборах строгий режим. К слову, в недавнем интервью «ТИ-Спорт» новичок «Рубина» Максим Ширяев заявил, что главный почерк футбольной философии Уткульбаева – это порядок и дисциплина.

«Дисциплина в клубе для него – самое главное, залог успеха. Когда начнутся матчи в сезоне, болельщикам будет видна эта дисциплина на футбольном поле. Каждый футболист будет четко выполнять свое игровое задание. Именно порядок приведет к нужному результату и возвращению в РПЛ», – считает Ширяев.

Безусловно, что-то схожее с футболом Курбана Бердыева в нынешнем «Рубине» есть. Однако нынеший клуб помимо стабильного результата может себя красиво преподнести. Чуть ли не во всех играх на сборах в Турции команда играла в доминирующий футбол, а там, где в силу уровня соперника приходилось отыгрывать от обороны, делала это качественно. 2:0 с ЦСКА и 2:1 с «Крыльями» – отличный пример.

Всего же при Уткульбаеве «Рубин» провел уже 11 игр, в которых не потерпел ни одного поражения и одержал 9 побед с общим счетом 25:7.

«Будет ли в сезоне сложнее, чем на сборах? Возможно. Я не знаю. В любом случае хорошие результаты придают уверенности команде. Чтобы показывать хорошие результаты в сезоне, нужно продолжать усердно работать на тренировках, выкладываться на сто процентов», – заявил новичок казанской команды Димитар Митков.

При Уткульбаеве разделение на опытных и молодых полностью исключено. На тренировках работают и пашут все Фото: rubin-kazan.ru

«Стартового состава нет, играть будут те, кто сильнее»

Что касается состава, то за зимнее трансферное окно, «Рубин», как ни странно, стал лишь сильнее. Многие прогнозировали большие перемены в команде Уткульбаева – так и произошло. Однако случилось все с точностью до наоборот. Никто из лидеров команду не покинул, зато пришли сразу шесть новичков: Рустам Ашурматов, Максим Ширяев, Эльмир Набиуллин, Умарали Рахмоналиев, Мераби Уридия и Димитар Митков. Также из полугодичной аренды РПЛ вернулся Александр Ломовицкий.

Сейчас ростер казанцев составляет 32 футболиста. Именно столько игроков заявлено за «Рубин» на весеннюю часть Первой лиги. Без доли иронии из этого списка можно собрать почти три равнозначные команды, которые бы могли рассчитывать на выход в РПЛ, как минимум через стыки.

А потому перед тренерским штабом встает логичный вопрос: кто будет играть и как не обделить вниманием почти 20 человек? На этот вопрос в Турции ответил сам главный тренер.

«Стартовый состав на весеннюю часть? Думаю, что процентов на 60-70 та обойма, которая больше всех играла, она и выглядит чуть получше остальных. Если еще Иванов с Кабутовым на подходе, у нас будут варианты. Хорошо, что мы можем делать замены, которые не ослабляют команду, а могут разнообразить и усилить нашу игру. Будем выбирать, есть фактор лимитчика, его будем выбирать. Нападающих надо выбрать – хорошо, когда есть выбор», – сказал Уткульбаев.

Если отталкиваться от того, что мы видели в Турции, то стартовый состав в своем идеальном виде должен выглядеть следующим образом: Дюпин – Самошников, Грицаенко, Мартынович, Ширяев, Кабутов – Иванов, Дзагоев, Зотов – Фамейе, Лисакович. Однако, в данном случае встает вопрос лимитчика.

Из, так называемых, молодых футболистов в «Рубине» имеются: Константин Нижегородов, Егор Тесленко, Ленар Фаттахов, Руслан Безруков, Марат Апшацев и Даниил Кузнецов. Скорее, именно эта позиция будет проседать, и как раз этот ребус будет решать Уткульбаев. Но, как уже подмечал специалист, такого понятия, как стартовый состав, не будет, а играть будут те, кто сильнее здесь и сейчас.

«Приедем в Краснодар, посмотрим на поле, на состояние игроков, еще неделя тренировочная есть. Сыграть прямо тем составом, которым мы хотели, не удалось. Сыграли те, кто был готов лучше. Этому будем следовать и в сезоне. Кто сильнее, тот и должен выходить», – подчеркнул Уткульбаев.

За зимнее трансферное окно «Рубин», как ни странно, стал лишь сильнее Фото: rubin-kazan.ru

Как дела у конкурентов?

Говоря о шансах «Рубина» в весенней части сезона, нельзя не отметить соперников. Потенциальными конкурентами казанцев за выход в РПЛ объективно являются всего три клуба: «Балтика», «Алания» и «Арсенал». Да, за четверку могут зацепиться и «Енисей» с «КАМАЗом» и хабаровский СКА, но «большая четверка» в Первой лиге все же выделяется.

Так вот, в трансферное окно «Балтика» и «Арсенал» в отличие от «Рубина» почти не усилились. Оба клуба совершили зимой всего по одному приобретению, и те усилиями назвать сложно.

И если в случае с калининградцами это ставка на стабильность, которая была так присуща команде Сергея Игнашевича в первой части чемпионата, то Тула, сменившая зимой тренера, имеет ряд финансовых проблем, которые попросту не позволяют вести дела на рынке, как Казань. К тому же «Арсенал» за эту зиму не смог избавиться от многих финансовых балластов, в том числе и Джордже Деспотовича. Что ждет Тулу весной – загадка. Но вряд ли «Арсенал» сможет зацепиться за прямую путевку в РПЛ.

«Алания», в свою очередь, стала сильнее и сумела улучшить глубину состава. Изменения во многом можно считать исключительно косметическими, но привлекает внимание трансфер защитника «Уфы» Константина Плиева.

«Если бы перед началом чемпионата мне сказали, что на зимнюю паузу «Алания» уйдет на второй строчке в таблице, я бы отнесся к этому с некоторым скепсисом. «Рубин?» Я не могу комментировать соперников. Но в Казани очень добротная команда», – сказал главный тренер «Алании» Заур Тедеев.

При Уткульбаеве «Рубин» провел уже 11 игр, в которых не потерпел ни одного поражения и одержал 9 побед Фото: © «Татар-информ»

«Мы не должны находиться в ФНЛ ни по инфраструктуре, игрокам, городу»

Понятно, что весной владикавказцы будут цепляться за путевку в РПЛ всеми силами, но пока среди фаворитов ближе всего к прямому выходу в РПЛ видятся два клуба – «Рубин» и «Балтика». Что до «Арсенала» и «Алании», то в случае занятия 3-го и 4-го мест у коллективов есть неплохие шансы пободаться в стыках. Тем более что в нынешнем сезоне пул команд, борющихся за выживание в Премьер-лиге, не так уж и страшен. Конечно, при условии, что свое положение в таблице выправит «Локомотив».

Свои первые матчи команды сыграют уже в этот уикенд: «Алания» начнет весну в гостях у «Нефтехимика», а «Арсенал» в Махачкале. «Рубин» и «Балтика» же свои игры проведут в понедельник. Напомним, казанцы сразятся с «Кубанью» – начало встречи в 17.30 по московскому времени.

«У «Рубина» только одна цель – выйти в РПЛ. Точнее, вернуться. Потому что я считаю, что мы как-то даже несправедливо попали в эту волну вылета. Не должны мы находиться ни по инфраструктуре, игрокам, городу. Будем возвращаться. Даже пытаемся играть с клубами РПЛ, чтобы не забыть», – подчеркнул Уткульбаев в большом интервью «ТИ-Спорт».