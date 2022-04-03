«Цель армии – воспитание лучших качеств»: Как срочники из РТ проходят службу в Ульяновске

Успехов в военной службе и в любой поставленной задаче пожелали сегодня срочникам Ульяновской воинской части №42731. Сегодня их посетила делегация из Апастовского района Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На данный момент в ульяновской воинской части служат порядка сорока срочников из Татарстана. К примеру, 24-летний Амир приехал на службу из Альметьевска. Молодой человек рассказал, что уже со школы хотел попасть в войска связи, выбор пал на воинскую часть в Ульяновске.

«Здесь я нахожусь уже четвертый месяц и хочу сказать, что очень доволен службой. Все ровно, все в порядке, без происшествий», – поделился своими впечатлениями о службе молодой человек.

Свои двери для военнослужащих ульяновская воинская часть открыла в 1936 году, она появилась на базе высшего военного училища связи. В 2010 году в здании военного училища располагался Межвидовой учебный центр связи.

Главной целью посещения ульяновских срочников стала патриотическая акция «Народ и армия – едины». Ребятам показали концерт, на котором выступили певцы татарской эстрады.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сейчас вы испытываете свои силы, но я уверен, что вы успешно справитесь с любой поставленной задачей, проявите свое мужество и волю. Армия – это школа формирования лучших человеческих качеств: таких, как патриотизм, дисциплинированность, умение находить правильный выход из сложных ситуаций. Эти качества должны стать опорой в вашей жизни», – зачитал обращение главы Апастовского района его заместитель Ленар Хантимиров.

В военном комиссариате Апастовского района отметили, что ульяновская воинская часть вместе с руководством района приложат все усилия для повышения качества боевой подготовки учащихся, а также к сплочению воинского коллектива. Сегодня делегация планировала ознакомиться с условиями прохождения службы и отдыха военнослужащих из Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выступления артистов из Татарстана понравились всем присутствующим в зале. Многие ребята даже подпевали и аплодировали певцам. Завершился концерт известными песнями на военную тематику.