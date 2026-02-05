Чекушов назвал Татарстан в числе лидеров по несырьевому неэнергетическому экспорту

Роман Чекушов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан – один из лидеров в части несырьевого неэнергетического экспорта. Об этом сказал статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов, отвечая на вопрос «Татар-информа».

«Мы вчера поработали лишь с небольшой частью экспортеров Республики Татарстан. У нас Татарстан – один из лидеров в части несырьевого неэнергетического экспорта. Безусловно, у всех наших коллег абсолютно практические вопросы. Беспокоят инструменты поддержки, которые будут складываться в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», – ответил Чекушов, общаясь с «Татар-информом» на Всероссийской конференции поддержки экспорта «Сделано в России. Выбирают в мире» .

Накануне он посетил предприятия Татарстана, где ознакомился с их производственным и экспортным потенциалом. В их числе: фабрика по производству замороженных полуфабрикатов «Бахетле», Татарстанский деревообрабатывающий комбинат, завод компании «ПОЗиС» Госкорпорации Ростех. Чекушов также увидел логистические объекты крупных российских ретейлеров Wildberries и Ozon в Зеленодольском районе РТ.

Сегодня, 5 февраля, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации посетит ряд казанских предприятий.