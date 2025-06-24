Чекушов: Контракты с фиксированной ценой на овощи выгодны всем сторонам

Механизм сдерживания цен на овощи борщевого набора будет реализован на добровольной основе — без принятия нормативных актов. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов в интервью «Эксперту» на полях ПМЭФ-2025.

Речь идет о заключении долгосрочных контрактов между сельхозпроизводителями и торговыми сетями с фиксированной «вилкой» цен. Такой формат, по словам замминистра, будет выгоден обеим сторонам.

«Торговые сети больше всех заинтересованы в том, чтобы постоянно иметь товары, востребованные у наших потребителей. Поэтому формат долгосрочных контрактов – он взаимовыгоден», – отметил Чекушов.

Он пояснил, что фиксированная цена будет определяться не в абсолютном значении, а в диапазоне — с учетом сезонных колебаний, логистических расходов и региональных особенностей.

«Предложение установить минимальный и максимальный предел [цены], в котором будут работать наши производители, мы считаем целесообразным», — подчеркнул замминистра, добавив, что инициатива получила поддержку Минсельхоза и сейчас ведется подбор поставщиков, готовых работать по новым условиям.

Отдельно он подчеркнул важность доступных цен на овощи, знакомые каждому потребителю:

«По поводу борщевого набора – думаю, любая хозяйка и любой потребитель в России точно знает, что такое борщ. Для нас важно, чтобы для потребителей были нормальные цены на картошку, свеклу, капусту, лук и пр.».