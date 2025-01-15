Чекапы против рака: главврач «БАРСМЕДа» о необходимом минимуме проверки здоровья

Как проверить состояние всего организма за 45 минут? Почему будущее медицины за профилактикой? Какие исследования следует пройти, чтобы предотвратить серьезные заболевания? На эти и другие вопросы в проекте «12 этаж» главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову ответил главный врач сети клиник «БАРСМЕД» Айнур Ахатов.





Главный врач сети клиник «БАРСМЕД» Айнур Ахатов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Человек ложится в МРТ-аппарат, и через 45 минут готово исследование всего организма»

– «БАРСМЕД» уже более 13 лет успешно работает на рынке. Расскажите, что сеть клиник представляет собой сейчас. Сколько филиалов работает, какие услуги вы оказываете и, самое главное, в чем ваша миссия?

– «БАРСМЕД» – одна из крупнейших многопрофильных клиник Татарстана. На сегодняшний день у нас 15

медицинских центров, которые представлены в Казани, Бугульме, Чистополе, Зеленодольске, Набережных Челнах, Елабуге, Богатых Сабах. Основная наша миссия – быть доступными, в том числе в отдаленных районах республики.

На сегодняшний день мы также представлены и в микрорайонах Казани. Например, у нас открылся крупнейший центр на улице Ярышлар (ЖК «Станция Спортивная») и в ЖК «Салават Купере-1» – они работают как мини-поликлиники. Более крупный центр в 2023 году открылся на ул. Гаврилова, 1.

Также мы присутствуем на базе крупных государственных клиник Казани – в Республиканском онкодиспансере на Сибирском тракте, 29, в Республиканской клинической больнице на Оренбургском тракте, 138, в 18-й городской больнице на Мавлютова, 2.

Мы сформировали трехуровневую модель работы: пациент у себя в районе получает высокотехнологичную помощь, в дальнейшем маршрутизация выстраивается в город Казань и замыкается на крупных клиниках, например Республиканском клиническом онкодиспансере. А на верхушке этой трехуровневой модели находится наш центр на Гаврилова, 1. Там мы максимально сконцентрировали лучших специалистов, лучшее оборудование – оказываем полный комплекс и диагностики, и лечения.

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– Какие конкурентные преимущества у вас есть? Какие услуги ценны для вас и важны для пациентов?

– Ядро «БАРСМЕДа» – это диагностика. Мы развивали сначала лучевую диагностику – магнитно-резонансную томографию (МРТ), компьютерную томографию (КТ). Коронавирусная инфекция в 2020 году дала развитие КТ – тогда всем необходимо было проверять легкие. Тогда мы приобрели, наверное, первый в республике мобильный компьютерный томограф. Он ездил по всему Татарстану и в отдаленные районы, чтобы люди могли получить помощь в экстренной ситуации.

Тогда же мы поставили компьютерные томографы в 21-ю поликлинику Казани, в РКОД. Я точно могу сказать, что многие жизни спасли в тот момент. Потому что наличие КТ помогло врачам раньше выявлять пневмонию, раньше назначать лечение – для них тогда была важна ранняя диагностика.

Еще одно из наших конкурентных преимуществ – мы сделали доступной маммографию. У нас есть мобильный маммограф, который ездит по республике. Маммография важна для диагностики рака молочной железы у женщин после 45-50 лет. Не секрет, что чем раньше выявляется рак, тем проще его вылечить.

Из уникальнейших направлений в диагностике – это высокая точность проведения МРТ. В магнитно-резонансной томографии чем мощнее магнитное поле, тем точнее исследование. В основном в клиниках Казани стоят томографы величиной постоянного магнитного поля 1,5 Тесла (Тл). Мы первыми в Поволжье поставили в 2015 году МРТ-аппарат величиной постоянного магнитного поля 3 Тл. Томографы 3 Тл сейчас находятся у нас в 18-й больнице Казани и РКБ и являются одними из самых высокопольных в Татарстане. При их помощи мы можем выявлять на ранней стадии мельчайшие патологии. Наши мощные томографы обладают большим диаметром трубы – 70 сантиметров. В нем легче проходить МРТ пациентам с клаустрофобией, а также есть возможность лечь матери вместе с ребенком.

Мы проводим МРТ детям без наркоза. Если пациент начинает двигаться внутри аппарата, исследование будет неточным. Ребенок постоянно находится в движении, а если рядом с ним лежит мама, он успокаивается. В этот момент мы быстро сканируем головной мозг или другие области. К нам приезжают даже жители других регионов, чтобы провести детям исследования без наркоза. Мы даже специально проводим такие обследования ночью, чтобы ребенок уснул, а мы смогли поймать момент для проведения МРТ.

Фото: ООО «БАРСМЕД»

Наш 128-срезовый компьютерный томограф на базе РКБ позволяет исследовать сосуды сердца, как при коронаграфии – это сложнейшее исследование сосудов, возможно посмотреть и сердце. Благодаря таким технологиям у нас получилось сформировать свои золотые чекапы.

Благодаря нашим томографам мы предлагаем уникальные услуги. Например, расширенный скрининг всего тела: человек ложится в МРТ-аппарат, и за 45 минут ему просматривают головной мозг, шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника, обзорно все внутренние органы: печень, почки, поджелудочную железу, надпочечники, органы малого таза, у мужчин самое главное – предстательная железа, у женщин это органы малого таза, матка, яичники. И в итоге готово исследование всего организма.

Мы располагаем уникальным оборудованием – это рентгеновский денситометр, который позволяет выявить проблему остеопороза, хрупкости костей. Это особенно актуально для женщин.

Что касается специалистов, в команде «БАРСМЕДа» есть и свои врачи, и те, кого мы привлекаем из крупнейших центров высокотехнологичной медицинской помощи Татарстана. У нас работают известные нейрохирурги, рентгенологи, травматологи и другие специалисты, которые постоянно совершенствуются и оказывают высококвалифицированную помощь.

Мы работаем в формате частно-государственного партнерства. Например, благодаря диагностике мы выявляем онкологию, но у нас нет химиотерапии, лучевой терапии, мы не оперируем опухоли. Этих пациентов, как только выявляем, направляем в государственные больницы. Это одно из преимуществ, которое позволяет не потерять пациента, а сразу маршрутизировать на лечение в более крупные центры, где ему помогут.

«Будущее за медициной профилактики»

– Здравоохранение сегодня стремительно развивается, технологии усложняются. На ваш взгляд, какова главная цель современной медицины?

– В первую очередь это профилактическое направление современной медицины, так называемая превентивная медицина. Наша задача – предупредить заболевание, а в дальнейшем сохранить здоровье. А если болезнь уже началась, то выявить ее на ранней стадии и в дальнейшем улучшить качество и увеличить продолжительность жизни пациентов.

Если брать здоровье человека в целом, то более 50% его сохранения зависит от нас самих – от того, что мы едим, занимаемся ли физической нагрузкой. Ученые говорят, что около 10% сохранности здоровья зависит от генетики, очень важна экология – тот факт, где мы живем, какая там вода, есть ли радиация и другой неблагоприятный фон. На роль медицины в сохранности здоровья приходится около 10-15%.

Я вижу, что менталитет наших пациентов в вопросах проверки здоровья сейчас меняется. Но, например, сегодня столкнулся с мужчиной, спросил у него: «Почему вы не обследуетесь? Вам по возрасту необходимо проверяться». Он отвечает: «У меня такая философия: не чеши там, где не чешется».

Хотя сегодня работает мощная государственная программа диспансеризации, которая направлена на выявление патологий в зависимости от возраста и пола. Задача всего врачебного сообщества и конкретно врачей «БАРСМЕДа» – научить людей вовремя проходить определенные медицинские обследования в зависимости от пола и возраста, чтобы предупредить возможные страшные заболевания.

Автолюбители проверяют свой автомобиль на техосмотре регулярно. С организмом та же ситуация – раз в год необходимо проводить полную проверку. Выявить проблемные зоны и над ними работать.

Например, сделали скрининговую колоноскопию после 50 лет – на исследовании все хорошо. Дальше можно ее раз в три года или раз в пять лет делать – как назначит врач. Вероятность, что опухоль разовьется за три года, низкая. И так по каждому органу есть свой золотой стандарт. У врачей все прописано, есть алгоритмы проверок.

Фото: ООО «БАРСМЕД»

– Получается, регулярное прохождение медицинских обследований, диспансеризации – это не прихоть, а необходимость. Но не все люди придерживаются этой точки зрения, мы даже иногда слышим, как люди говорят: «Ничего не беспокоит, а к врачам придешь – они сто болезней найдут…», тем более если речь о платной медицине. Что можете ответить?

– У меня есть контраргумент – статистика. Например, в Татарстане ежегодно выявляется около 15 тысяч случаев онкологии.

Сейчас есть оборудование, благодаря которому мы можем выявить рак на ранней стадии. Главное – просто проверяться. Учеными доказано: чем раньше мы выявим патологию, тем больше продолжительность жизни у человека, даже в некоторых случаях полное излечение. Конечно, онкология бывает разная, есть более грозные виды, которые прогрессируют очень быстро. Раковые клетки быстро делятся, быстро размножаются по лимфатической системе, по кровеносной системе и по всему организму.

Потом их ловить сложно, нужна химиотерапия, лучевая терапия, и они не всегда справляются. Такие способы лечения имеют побочные эффекты, у человека в организме вместе с раковыми убиваются и нормальные клетки.

Очень важно понимать, что и диспансеризация, которая проходит на уровне республики, направлена на предупреждение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. От чего чаще всего умирают люди? На первом месте – инсульты, инфаркты, на втором месте – онкология.

– Действительно ли обследование в «БАРСМЕДе» можно пройти и по ОМС?

– Мы также активно работаем в рамках полиса обязательного медицинского страхования, мы сотрудничаем с государством. Люди по ОМС могут пройти некоторые виды исследований: МРТ, КТ – по направлению, например, в Богатых Сабах, Зеленодольске, Елабуге. То есть люди обращаются с жалобами в поликлиники, там им выписывают направление по ОМС-квоте, они приходят к нам и проходят эти исследования.

Более 15 тысяч пациентов в год мы обследуем по ОМС.

Фото: ООО «БАРСМЕД»

Что проверить татарстанцам, чтобы быть уверенными в своем здоровье?

– Дайте практический совет нашим читателям. Что и как часто вы рекомендуете обычному жителю Республики Татарстан проверять, чтобы избежать страшных болезней, о которых мы говорили? Что ваша клиника может предложить?

– У нас разработан расширенный скрининг всего тела, это специальная комплексная программа. Нужно учитывать, кто обратился – женщина или мужчина. Например, обращается женщина. Важен ее возраст – до 45 или после. Чем старше пациент, тем больше возможных заболеваний.

Если возраст после 45, то, во-первых, это риск сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому необходимо смотреть уровень холестерина, сахара в крови, ведь есть риск сахарного диабета.

Есть такой чекап, построенный на медицинских анализах, который позволяет понять, нет ли проблем со стороны сердечно-сосудистой системы. В него включено УЗИ сердца и консультация кардиолога.

Во-вторых, необходимо исключить онкологию. В случае с женщиной старше 45 лет это рак молочной железы – значит, нужно сделать маммографию.

В-третьих, это обязательный осмотр органов малого таза в гинекологии. У нас состояние этих органов можно посмотреть на МРТ в расширенном скрининге.

Флюорография – отличнейший метод для исключения рака легких. После 45-50 лет делаем хотя бы один раз в год.

Важно проверить кишечник и желудок: кал на скрытую кровь, ФГДС, колоноскопия. У нас есть возможность с помощью медикаментозного сна выявить на ранней стадии полипы. Если они злокачественные, мы их убираем. Соответственно, так мы предупредили рак толстого кишечника, пищевода или желудка.

Плюс после 50 лет я рекомендую, особенно женщинам, проверить состояние костей – исключить остеопороз. Это очень актуальная проблема, каждый десятый житель России сегодня страдает остеопорозом.

– Это больше 10% населения…

– Да. Еще около 10% людей подвержены остеопении.

Для проверки здоровья по этому профилю у нас есть уникальные исследования, например измерение уровня кальция, витамина D, щелочной среды. Достаточно сдать анализ крови, пройти анкетирование и при необходимости денситометрию. Денситометр – это уникальный аппарат, он измеряет плотность позвоночника и шейки бедра. У нас эту технологию активно используют.

Почему женщина с возрастом становится ниже? У нее происходит перелом позвонков, она просто этого не знает. Она живет, позвонки проседают, в итоге у нее множество переломов. У нее постоянные боли, а когда она доходит до врача, мы видим уже позднюю стадию. Все это из-за хрупкости костей.

Мы живем в эндемичном регионе, у нас солнца немного – витамина D существенный недостаток. И плюс нагрузок физических, как правило, нет. Из-за этого с возрастом возможно такое: открыл банку с вареньем и из-за остеопороза получил перелом лучевой кости.

Конечно, остеопороз мы не можем вылечить, кости не увеличатся в плотности, но мы можем с помощью определенной лекарственной терапии остановить дальнейшее прогрессирование этих переломов.

Когда женщина входит в постменопаузальный период, она теряет важный гормон – эстроген. Как только он исчезает, кальций начинает вымываться. У нас есть специальная комплексная диагностика, разработанная в нашем центре остеопороза.

Мы является региональным центром Ассоциации остеопороза. Мы даже есть на карте Международного фонда остеопороза, он находится в Швейцарии. Благодаря тому, что мы активно занимаемся этой деятельностью, мы появились на этой карте, у нас бронзовая звезда. И со всей республики к нам приезжают женщины для того, чтобы пройти диагностику остеопороза – денситометрию, сдать анализы и проконсультироваться с эндокринологом, который назначит лечение. При необходимости в нашем центре можно прокапать препараты, чтобы предотвратить резорбцию костной ткани.

Сейчас у нас два денситометра – один в РКБ, второй на базе 18-й больницы Казани, третий устанавливаем в нашем центре по адресу ул. Гаврилова, 1.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– А мужчинам что необходимо проверить?

– У мужчин примерно те же обследования. Часто у них встречается рак легких, предстательной железы и кишечника. Им необходимо сдавать кровь на уровень ПСА. Этот анализ входит в диспансеризацию, он бесплатный. Кроме того, надо подумать о здоровье легких, ведь мужчины чаще курят. Проведение низкодозового РКТ легких позволит исключить страшную болезнь. Колоноскопия, ФГДС тоже обязательны для мужчин.

Есть органы, которые не видны на рентгене и УЗИ. Для их проверки существуют более высококлассные методы – МРТ, это опять же расширенный скрининг всего тела. Например, головной мозг никак с рентгеном или УЗИ не проанализируешь, только послойное сканирование головного мозга позволяет выявить опухоли.

Или позвоночник. Если у вас немеют руки, пальцы, то нужно проверить шейный отдел. Если боль отдает в ноги – это пояснично-крестцовый отдел. Если болит в области груди, люди думают, что это сердце, а на самом деле это, вероятно, защемление нерва. МРТ четко визуализирует спинной мозг, грыжи – где они, на каком уровне, нужно ли их оперировать. И все это включено в наш чекап, он называется расширенный скрининг всего тела.

– Какие планы у «БАРСМЕДа» в наступившем 2025 году?

– Мы развиваем диагностику. Медицинский центр на Гаврилова, 1 оснащаем дополнительными аппаратами МРТ. Усиливаем работу над проблемой остеопороза – будет закуплен еще как минимум один денситометр.

Планируем укрепить, дооснастить все наши 15 медицинских центров. Например, в Набережных Челнах планируем установить МРТ.

У нас работает четкая информационная система. Если пациент проходит исследование в филиале, его описывают экспертные врачи-рентгенологи из Казани. И далее заключение также дистанционно передается пациенту. Пациенту не нужно никуда обращаться самому – у нас ходит информация, а не пациент. То есть мы планируем в этом году усилить IT-структуру и нашу информационную экосистему.

– И самое главное, какие базовые вещи для здоровья вы можете порекомендовать, которые каждый человек способен сделать?

– Выделяйте хотя бы 30 минут в день на прогулку по парку. Можно прокатиться на лыжах или коньках, заняться бегом. У нас в Татарстане, в Казани для этого есть мощная инфраструктура, такие прекрасные парки. Ведь если мы не будем давать постоянную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, она начинает сбоить и начинаются проблемы.

Второе – это правильное питание. Если мы не будем постоянно следить за питанием, это перейдет в ожирение. Ожирение приводит к сахарному диабету, гипертонической болезни, онкологии и к другим заболеваниям.

Обязательно нужно выделять время медицине, посещать вовремя врачей, которые могут направить на нужную вам диагностику и лечение, исходя из ваших конкретных проблем.

А еще важно помнить про нашу нервную систему с точки зрения эмоционального выгорания. Сейчас мы работаем на больших скоростях, поэтому важно найти баланс между работой и отдыхом.

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Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом