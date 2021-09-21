Чеченский ансамбль песни и танца «Нохчо» завершает гастрольный тур по Татарстану

В честь своего 30-летия Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо» проводит гастрольный тур по городам и районам Татарстана. Коллектив представляет концертную программу «Нохчо — хранитель традиций», посвященную 70-летию со дня рождения первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

Казанцы и гости столицы РТ также смогли оценить лучшие номера чеченского коллектива: зажигательные танцы, яркие хореографические постановки, лирические композиции и народные песни. «Благодаря талантливому выступлению артистов чеченского Государственного ансамбля песни и танца „Нохчо“ нам стала ближе и понятнее история, культура, традиции их народа. Могу выразить лишь слова искренней благодарности за чудесные песни и танцы», — рассказала исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ Нурия Хашимова.

Группа девушек продемонстрировала изящество и скромность чеченского народа, а джигитов — свойственные нации мужество, отвагу и силу. Производили особое впечатление массовые номера, в которых участники ансамбля через песни и танцы представляли обычаи и обряды древнейшего народа Кавказа. Ярким примером стал номер боя на ножах и мечах, где солисты ансамбля, облачившись в доспехи, продемонстрировали сцены исторических битв.

Перед концертом участники ансамбля провели мастер-класс для лауреатов и победителей фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык», воспитанников коллективов «Дорога из города» и «Изумрудный город».

Песни и танцы чеченского ансамбля также отгремели в Мамадыше, Елабуге, Лениногорске, Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольске, Нурлате и Чистополе. Финальным аккордом гастрольного тура станет концерт в Бугульме, который пройдет сегодня.

Гастроли коллектива организованы в рамках федеральной программы «Мы — Россия» согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

Напомним, что концерты в Татарстане проходят при поддержке «Росконцерта», Аппарата Президента Республики Татарстан и Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан.