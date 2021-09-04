Чеченский ансамбль песни и танца «Нохчо» даст концерты в 11 городах Татарстана

С 11 по 21 сентября в гастрольный тур по Татарстану отправится чеченский Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо», который в этом году отмечает 30-летие. Коллектив представит в городах и районах республики концертную программу «Нохчо – хранитель традиций», посвященную 70-летию со дня рождения первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Татарстанцы смогут оценить зажигательные танцы, яркие хореографические постановки, лирические композиции и народные песни. Программа включает в себя вокально-хореографическую постановку «Къонаха», лирические девичьи танцы «Г1ург1езий безам» и «Листопад», танцы «Нохчийн кеп», «Нохчийчоь» и «Мехкан дай», песни «Горянка», «Захало» и «Шира дийцар».

Гастрольный тур ансамбля начнется 11 сентября в Мамадыше. 12 сентября коллектив приедет в Елабугу, а уже на следующий день – в Лениногорск. Оценить ансамбль из Чеченской Республики 14 сентября смогут жители Набережных Челнов, а 15-го числа – Альметьевска. Продолжится тур в Зеленодольске – 16 сентября, в Арске – 17 сентября, в Нурлате – 18 сентября, в Чистополе – 19 сентября. Татарстанскую столицу коллектив посетит 20-го числа, а завершит свой тур в Бугульме 21 сентября.

Гастроли коллектива организованы в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.