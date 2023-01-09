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Культура
9 января 2023  16:58

«Чебурашка» за девять дней проката собрал 3 млрд рублей

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Кинолента «Чебурашка» собрала в прокате 3 млрд рублей, при этом фильм режиссера Дмитрия Дьяченко вышел на экраны всего девять дней назад. Об этом сообщает RT.

Подобное в истории российского кино происходит второй раз. Так, ранее преодолеть планку в 3 млрд удавалось только «Холопу» – это комедийный фильм режиссера Клима Шипенко. 

Главные роли в картине про ушастого зверька исполнили народный артист РФ Сергей Гармаш и народная артистка РФ Елена Яковлева.

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