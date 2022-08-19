Чебурашка отправится в космос вместе с экипажем корабля «Союз МС-22»

Мягкая игрушка, изображающая Чебурашку, отправится в космос в сентябре 2022 года на борту российского корабля «Союз МС-22». Она станет индикатором невесомости во время экспедиции на Международную космическую станцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскосмос.

Фигурку-талисман официально вручат командиру корабля Сергею Прокопьеву 24 августа в павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

В госкорпорации рассказали, что в этом году литературный и мультипликационный персонаж Чебурашка отметит свое 56-летие, и напомнили, что в 2016 году такая игрушка уже участвовала в космической экспедиции в качестве талисмана.

Индикатор невесомости — это мягкая игрушка, которую берут в космические экспедиции. После выхода на орбиту она начинает парить в кабине, оповещая экипаж, что работа двигателей ракеты завершена.