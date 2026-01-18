Чебурашка – кто он? Большая общественная дискуссия вокруг героя рассказов Успенского

Потрясающий коммерческий успех фильмов «Чебурашка» и «Чебурашка-2» породил запрос на толкование этого феномена. Тем самым продолжается уже имевшее место переосмысление серии советских мультфильмов с милым ушастым героем. Почему эта фигура нашла такой отклик у зрителя и как ее интерпретируют исследователи – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





В СССР мультфильмы про Чебурашку стали национальным достоянием

Фото: © «Татар-информ»

Культовая и кассовая франшиза

В СССР мультфильмы про Чебурашку стали национальным достоянием. Что неудивительно: первый мультфильм про «неизвестного науке зверя» появился одновременно с возникновением детского ТВ в 60-х годах. Так что Чебурашка выступил первопроходцем в этом жанре. Кроме того, сама по себе история была основана на крепком сценарном материале – мультсериал представляет собой адаптацию детских рассказов Эдуарда Успенского. Новизна и высокое по тем временам (1969-1983 гг.) качество сделали мультфильм культовым для всех последующих поколений советских и российских граждан. Более того, даже Япония признала Чебурашку одним из самых любимых героев всех времен и народов.

В 2022 году в России сняли семейный комедийный фильм «Чебурашка» по мотивам рассказов Успенского и советского мультсериала. Выход его в широкий прокат состоялся 1 января 2023 года, а к середине мая общие сборы картины в России составили, по данным ЕАИС, 6,74 млрд рублей. «Чебурашка» вошел в топ-20 самых кассовых фильмов мира за 2023 год.

В первых числах 2026 года на экраны страны вышло продолжение – фильм «Чебурашка-2». По данным сайта «Киноафиша», доход от сиквела культового кино уже составил 4,9 миллиарда рублей. Это второе место в списке самых кассовых отечественных фильмов; «Холоп-2» с его 3,8 млрд рублей отходит на третью позицию. Всего фильм посмотрели свыше 9,2 млн человек. При этом конкуренты «Чебурашки-2», две другие новогодние премьеры «Простоквашино» и «Буратино», заработали «всего» по 2 млрд рублей.

В первых числах 2026 года на экраны страны вышло продолжение – фильм «Чебурашка-2» Фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Широкое поле интерпретаций

В чем секрет такого феноменального кассового успеха российской франшизы и почему ее так любили и любят миллионы зрителей? Успех Чебурашки как социально-культурного явления породил множество попыток объяснения – от самых простых до самых экстравагантных.

Безусловно, мы можем отметить очень крепкий сценарий и потрясающую работу режиссеров и всех участников съемочной группы. Эти эпитеты можно приложить как к серии советских мультфильмов, так и к российским фильмам 2023 и 2026 годов. Но что, разве мало было в отечественной кино- и мультипликационной индустрии хороших, качественных работ? Что же сделало Чебурашку таким культовым и так резко выделило его из большого ряда хороших мультфильмов и кинокартин?

На этот вопрос не нашлось прямого ответа, вернее, отсылки на качественность продукции не раскрывали тайну всеобщей любви к Чебурашке. И тут открылось самое широкое поле для самых различных интерпретаций.

Андрей Макаров сообщил в стенах парламента, что Чебурашка был евреем, поскольку «единственной страной, поставлявшей апельсины в СССР во времена создания мультфильма, был Израиль» Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

«Архетип еврея»

В ноябре прошлого года глава думского Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил в стенах парламента, что Чебурашка был евреем. Дискуссия возникла из-за поправки в бюджет о финансировании конкурса «Родная игрушка». На заседании пришли к выводу, что «единственной страной, поставлявшей апельсины в СССР во времена создания знаменитого мультфильма, был Израиль».

Действительно, в те времена эта ближневосточная страна была главным экспортером апельсинов в Советский Союз. Цитрусовые из Яффы были, более того, единственным продуктом, который СССР импортировал из Израиля.

На это высказывание в Госдуме Генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор заявил, что единственный способ проверить еврейство Чебурашки – это прояснить вопрос с его обрезанием и убедиться в том, что он не питается свининой. Также он добавил, что мультгерой стал культовым персонажем и в Израиле, прибыв туда с волной советской эмиграции и совершив алию, то есть репатриацию. Гидор отметил, что его слова можно трактовать не только как шутку. Однако в самом генконсульстве заявили, что официальных данных о родителях Чебурашки или его национальности нет. Хотя образ героя из мультика действительно прочно укоренился в израильской культуре.

Более того, еврейское происхождение Чебурашки стало предметом серьезного научного исследования, которое в 2016 году провела профессор искусствоведения Майя Балакирски-Кац из нью-йоркского колледжа Туро. Она выпустила книгу «Рисуя железный занавес. Евреи и золотой век советской анимации», где этногенез зверька из книг Успенского объясняется не только апельсинами.

Исследовательница отмечает, что Чебурашка оказывается в советском обществе как бы лишним, и когда он изъявляет желание работать в зоопарке, то получает ответ, что работать там ему нельзя. Не исключено, что это тоже намек на происхождение, поскольку евреи в СССР действительно сталкивались с ограничениями в образовании и возможностях трудоустройства.

Кроме того, Чебурашка организует дом, в котором он собирается вместе со своими друзьями, и это напоминает традиционную еврейскую общину, где «практически наверняка имеется и раввин». Евреем является и появляющийся позже на собраниях интеллектуал Лев Чандр. Его имя основано на идише, а возникает он в кадре под скрипку, которая, как известно, практически национальный еврейский музыкальный инструмент. Имя еще одного участника мультфильма – песика Тобика в переводе с идиша означает «хороший». Шапокляк – распространенная фамилия среди евреев польского происхождения. В мультфильме присутствует здание, которое скопировано с Московской хоральной синагоги.

Крокодил Гена – эстет: трубка, шляпа, бабочка, манера носить бархатный халат с белой рубашкой Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

Крокодил Гена тоже очень интересный персонаж. В мультфильме у него единственная заметная книга в доме – и это «Капитал» Маркса. Сам Гена – эстет: трубка, шляпа, бабочка, манера носить бархатный халат с белой рубашкой. В свободное время он любит играть на бандонеоне (аргентинская гармошка) в стиле Астора Пьяццоллы. Так и видится, что Гена – младомарксист-шестидесятник, посетитель марксистского кружка Михаила Гефтера.

Балакирски-Кац подчеркивает также, что над серией советских мультфильмов трудилась команда преимущественно еврейского происхождения: режиссер Роман Качанов, режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман, оператор Теодор Бунимович. Автор облика – тот же Леонид Шварцман. Наконец, отец Эдуарда Успенского также был евреем.

Возможно, что группа создателей мультфильмов и зашила в повествование трансляцию о неопределенном статусе евреев в то время. И в этом ключе мультфильм вызывает у зрителей глубокое сочувствие к наивному чуду с огромными глазами.

«Выходец с Кубы»

Популярный телеведущий Сергей Брилев в своем телеграм-канале также высказался по поводу национальности популярного персонажа. Свой комментарий он сделал в связи с остротой дискуссии вокруг происхождения мультипликационного героя («аж в Государственной думе!»).

Брилев напомнил, что в период написания сказки Эдуарда Успенского апельсины, в которых прибыл Чебурашка, импортировали не только из Израиля, но и из Марокко и с Кубы.

«У Успенского четко говорится, что до этого Чебурашка обитал в тропических лесах. Таковых ни в Израиле, ни в Марокко нет», – отметил журналист. По его словам, хотя не очень понятно, кто Чебурашка по крови, но «он, конечно же, с Кубы!»

Высказывания Дугина обострили дискуссию вокруг образа Чебурашки в интернете и не только Фото: © Алексей Филиппов / РИА Новости

«Демон Луны»

13 января известный российский философ Александр Дугин разместил в своем телеграм-канале серию постов о происхождении Чебурашки. На следующий день он выложил на сайте geopolitika.ru статью «Метафизика распада: от Буревестника к Чебурашке», где также исследует феномен нашего героя, но уже не с позиции национального происхождения.

К слову, Дугин лишь повторяет то, что проговорил еще в 2004 году в своей книге «Радикальный Субъект и его дубль».

«Мы наблюдаем «дружбу» двух монстров. Один из них – Крокодил, существо, в наших широтах не водящееся и в традиционной символике (вспомним Древний Египет) прочно ассоциирующееся с богом Сетом – богом зла, хаоса и пустыни, олицетворяющим губительную водную стихию. Второй – Чебурашка, демон Луны, существо, не имеющее аналогов среди живых, чистый симулякр», – пишет философ.

По его словам, образ Чебурашки создан на основании древних пентаклей, воспроизводящих символические черты демона Луны Шедбаршемота Шертатана.

Дугин объясняет, почему Чебурашка обрел невероятную популярность в Японии. В японской культуре, пронизанной анимизмом и демонологией, этот образ считывается совершенно органично.

«Посмотрите на его иконографию: два полукруглых уха и круглая голова – это фазы Луны (рождающаяся, полная и убывающая). Это классический демон, дух, подобный тем, что изображаются в манге или присутствуют в фильмах вроде «Войны тануки» (Heisei Tanuki Gassen Ponpoko)», – отмечает Дугин.

По его мнению, Чебурашка представляет собой квинтэссенцию позднесоветского брейнрота (brainrot – ментальное разложение): фигура неизвестного генезиса, без роду и племени, не способная ответить ни на один серьезный онтологический вопрос.

«Разлагает наших детей»

Высказывания Дугина обострили дискуссию вокруг образа Чебурашки в интернете и не только.

14 января на совещании Комитета Госдумы РФ по культуре, посвященном состоянию российского кинематографа, депутат и актер Дмитрий Певцов посетовал, что «хорошим и глубоким» проектам трудно найти финансирование, в то время как популярностью зрителей пользуются «Чебурашки». По мнению парламентария, такие фильмы «никакого отношения ни к детскому, ни вообще к кино не имеют».

«Это вредный продукт, который разлагает наших детей. Не может быть детского кино, где ребенок не видит примера для подражания или какого-то вывода, морали», – заявил Певцов.

Евгений Минченко дал резкую отповедь попыткам демонизации Чебурашки Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Эталон ребенка»

За Чебурашку вступился известный российский политолог Евгений Минченко. В своем телеграм-канале он дал резкую отповедь попыткам его демонизации.

По мнению Минченко, Чебурашка – просто эталонная демонстрация образа Ребенка. Об этом нам говорят чистота его восприятия, открытость миру, принятие своей и чужой инаковости, доброта и любовь. Сюжет «Чебурашки» – это «поиск сокровищ» по Борхесу.

А главное сокровище – это друзья (заботливый Крокодил Гена, простак Лев Чандр и другие), которых он обретает в ходе этого поиска и совместной созидательной деятельности.

Кроме того, Минченко поднимает еще один уровень анализа – религиозный. Чебурашка – это очень христианский по духу персонаж. Он следует по пути, указанному Спасителем, – «быть, как дети». Его сила в нравственной чистоте, беззлобии, простоте, отсутствии хитрости, гордости и зависти.

Как видим, общественная дискуссия как вокруг образа Чебурашки, так и вокруг художественной продукции, связанной с ним, представляет собой многослойное и многовекторное поле интерпретаций. Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо, ведь чем больше попыток осмыслить образ Чебурашки, тем больше выбора для каждого из нас в ответе на вопрос о природе любви или отторжения к этому очень неоднозначному художественному персонажу.