«Дети в восторге»: В Казани для семей участников СВО провели цирковое шоу «Чебурашка»

Сегодня в Казани состоялось музыкально-цирковое шоу «Чебурашка», которое посетили семьи татарстанских военнослужащих – участников спецоперации. Шоу создано по мотивам одноименного семейного фильма, который стал в прошлом году самым кассовым в истории российского кино.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Перед началом представления руководитель спецпроектов компании «Наше шоу» Екатерина Семенищева рассказала «Татар-информу» о том, что выступление в Казани для семей мобилизованных и военнослужащих было подготовлено благодаря правительству республики.

«Семейное музыкально-цирковое переполох-шоу "Чебурашка" состоялось благодаря поддержке Раиса республики Татарстан Рустама Минниханова. На это шоу были приглашены семьи мобилизованных и военнослужащих РТ. Детям и женам мобилизованных мы хотим подарить праздник, частичку своей души и тепла. В шоу зрители увидят цирковые и музыкальные номера, а для самых маленьких будет организован интерактив», – рассказала она.

Участие в постановке приняли звезды российских мюзиклов, лауреаты премии «Золотая Маска», а также чемпионы мира по акробатике и цирковые артисты.

По сюжету Чебурашка находит новых друзей и вместе с ними противостоит Шапокляк. Будучи главным злодеем, она хочет накормить всех детей мира конфетами, которые делают ребят ленивыми, злыми и агрессивными. Первую конфету дети получают бесплатно, а после Шапокляк пользуется их зависимостью и подчиняет своей воле. Чебурашка и друзья благодаря зрителям и силе дружбы раскрыли коварный план, и спасли детишек.

«Мне и детям очень понравилось шоу, очень милый персонаж. Я будто окунулась в детство. Фаворитами старшей дочери стали крысы с их невероятными трюками и сам Чебурашка. Было еще много интересного, например, в какой-то момент прислужницы Шапокляк – крысы, выбежали в зал и начали играть с детьми, некоторые немного испугались, но было весело», – рассказала Светлана.

Напомним, что также в Казани в качестве мер поддержки семей участников спецоперации ввели карты «Батыр». По ним дети могут посещать республиканские и муниципальные культурные учреждения, различные мероприятия. Всего в столице Татарстана карта распространяется на 45 учреждений культуры.