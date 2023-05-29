Чебоксарский речной порт запустит рейсы на скоростных судах «Валдай» до Казани и Свияжска

Чебоксарский речной порт с 1 июня запустит рейсы на скоростных судах «Валдай 45Р» из Чебоксар до Казани и Свияжска, а также в обратном направлении. Об этом сообщается в сообществе компании в соцсети «ВКонтакте».

«Посадка на теплоход начинается за час до отправления и завершается за 15 минут до отправления скоростного судна в рейс», – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, отправление из Чебоксар назначено на 8.00 и 16.00 ежедневно. Из Казани суда также будут ходить каждый день в 8 утра и 16 часов.

Из Чебоксар в Свияжск «Валдаи» будут отправляться 8.00 по субботам и воскресеньям, обратно – в 14.30.

«В этом году пассажирам из города Чебоксары будут предложены экскурсионные программы по туристическим объектам Татарстана, а жителям Татарстана – по объектам Чувашии», – отметили в министерстве.